Intel Core i9-14900K ve hrách až o 23 % lepší než 7950X3D: o kolik je rychlejší v průměru?

Na zahájení prodeje procesorů Intel Raptor Lake Refresh si musíme ještě chvilku počkat, objevují se už ale různé úniky prozrazující další informace. Na sociálních sítích se např. ukázaly výsledky benchmarků high-endového procesoru Intel Core i9-14900K, který byl srovnán s procesorem AMD Ryzen 9 7950X3D ve 25 různých hrách. Mělo by jí o snímek z oficiální prezentace Intelu. Na snímku jde vidět, že nový Intel umí být v některých hrách pomalejší, a to až o 23 %, v mnoha z nich je ale o trochu rychlejší a v některých i dost výrazně, a to rovněž až o 23 %.



Extrémním pozorováním by se ale neměla přikládat v celkovém hodnocení příliš velká váha, více průkaznější bude o celkovém výkonu spíše průměr (pochopitelně pokud nehrajete primárně právě ty hry, které vytváří onen extrém). A ten, když si spočítáme, vyjde na necelá 3 % ve prospěch Intelu. Otázkou je, jak by to dopadlo např. vůči Ryzenu 7 7800X3D, který má sice mnohem méně jader, jeho výkon je ale ve hrách velmi podobný vlajkové lodi, přitom stojí výrazně méně (to je ale problém, který ve hrách trápí nejen Intel, ale i AMD, jehož 7950X3D není ve srovnání se 7800X3D zrovna cenově výhodným procesorem na hry).