Intel Core i9-14900KS se 6,2 GHz je tu, bez limitů si v Blenderu vezme přes 500 W

Už dlouho se mluvilo o tom, že přijde nový procesor Intel Core i9-14900 KS. Nyní se tak děje a procesor byl oficiálně představen. Jde o 24jádrový čip s 8 výkonnými jádry P-Core a 16 úspornými E-Core, což znamená schopnost zpracovat 32 vláken najednou. Najdeme tu nadále 32 MB L2 cache a 36 MB L3 cache, stejně jako integrované GPU Intel UHD Graphics 770. Stejně jako i9-14900K, i novinka podporuje 20 PCIe linek, paměti DDR4-3200 a DDR5-5600 do celkové kapacity 192 GB. Liší se tak především takty, ale ne výrazně.



Základní frekvence E-Core 2,4 GHz i P-Core 3,2 GHz se nemění, ta je stejná se slabším modelem. Zvyšují se ale Turbo frekvence, a to ze 4,4 na 4,5 GHz u úsporných jader a z 5,6 na 5,7 GHz u výkonných jader, o 100 MHz výše se posouvá také Intel Turbo Boost Max 3.0, a to na 5,9 GHz. Nejvyšší skok, a to o 200 MHz, zaznamenal Intel Thermal Velocity Boost, a to na výsledných 6,2 GHz. Takto vysokou frekvenci jsme ještě v standardu u procesoru neměli. Cena novinky se pak z 589 USD za 14900K dostala na 699 USD.



Je zajímavé, že že ačkoli se nezvyšovaly základní frekvence, Intel navýšil PBP ze 125 W na 150 W, nicméně naopak MTP zůstává na hodnotě 253 W. Limit pro onen extrémní režim s 6,2 GHz by údajně měl být nadále 320 W. Pokud na základní desce odemknete limit spotřeby (nebo ho má deska odemčený už ve výchozím stavu, což není neobvyklé), takový procesor si může vzít i přes 400 W, jak ukázaly nedávné testy. Nové testy ukázaly ještě horší hodnoty. Např. na TechPowerUp byl průměr 47 aplikací 208 W pro základní nastavení (170 W pro 14900K) a 232 W pro situaci s odemčenými limity spotřeb. V Blenderu však při vícevláknovém zpracování nicméně naměřili 374 W v základu (282 W pro 14900K) a ještě šílenějších 508 W s odemčenými limity. Ve hrách se pak spotřeba pohybovala okolo 160 W v obou případech (Core i9-14900K bylo na 144 W).

Pokud jde o nárůsty výkonu, Intel mluví o docela vysokých číslech. Např. na grafu srovnávající i9-13900KS a i3-14900KS jde o 3 až 15 %, což je ale dáno tím, že na novince byl aktivován režim Intel Application Optimization, který v podporovaných herních titulech (nyní už 14) dále navyšuje výkon. Ve hrách ho pak srovnával především s Ryzenem 9 7950X3D, což ale není nejrychlejší herní procesor od AMD, kterým je Ryzen 7 7800X3D. Core i9-14900KS tak v grafech vypadá lépe než řešení AMD, ačkoli v případě srovnání s opravdu nejrychlejším herním CPU od AMD by to nevypadalo tak hezky, což ukazují i další grafy, kde se Ryzen 7 7800X3D trochu lépe schoval mezi další procesory a v menším množství her, viz níže.