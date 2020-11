Intel Cryo Cooling: peltier pro procesory ve spolupráci s EKWB

Intel musel nedávno přikročit ke zvýšení TDP svých nejvýkonnějších desktopových procesorů, a to na 125 W, aby mohl zvednout jejich základní takt. Problém je však ten, že udávané TDP procesorů Intel už nemá vůbec nic společného s tím, kolik energie spořádají a kolik tepla vyprodukují ve své zátěži. Je spojeno právě se základním taktem, na němž však díky turbu neběží, čili hodnota TDP má pramálo společného s reálným provozem procesorů Intelu.

Kdyby se intelu povedl přechod na 10nm technologii a dnes už byl k dispozici i 7nm proces, mohlo by to být jiné, avšak dnešní 14nm procesory hnané na samotné hranice svých možností jsou i velice náročné na napájení, a tedy i chlazení. Není tak ani divu, že produkt jako EK-QuantumX Delta přichází právě dnes. V principu také nejde o nic nového.

Využívá se zde Peltierův článek, s nímž se v oblasti chlazení PC experimentovalo už před dlouhou řadou let. Jde o jev, který Jean C. Peltier objevil již v 19. století a je založen na výdeji přebytečné kinetické energie elektronů přecházejících z jednoho materiálu do druhého. Díky tomu se jedna strana článku zahřívá a druhá naopak chladne. Ve výsledku to při využití chlazení vždy znamenalo, že sice bylo možné dosáhnout nižších teplot, než by bylo možné s prostým vzduchovým či vodním chlazením (i pod bodem mrazu), ovšem zahřívaná strana peltieru je také zapotřebí chladit. Čili k odpadnímu teplu z chlazeného čipu se přidává i teplo samotného článku a o to je celkové chlazení náročnější a navíc i mnohem náročnější na spotřebu.

Závisí ovšem i na tom, jak a kde se peltier v celém chladicím okruhu či řetězci použije. V případě modelu EK-QuantumX Delta od Intelu a EKWB je to klasický způsob: Peltierův článek chladí procesor a vodní blok s celým okruhem pak chladí samotný článek, přičemž maximální příkon se uvádí s hodnotou 200 W. Izolace a elektronika pak má zabránit tomu, aby na chladiči kondenzovala voda, což je pochopitelně nežádoucí. To zajistí konkrétně Intel Cryo Cooling, modul kolmo posazený na samotný blok.

Otázka je ale především ta, co si máme od takového chlazení slibovat. Nedozvíme se totiž, jaké teploty v provozu lze předpokládat a specifikace uvádějí už jen to, že chlazení je určeno pro LGA 1200 a napojení na fitinky G1/4. Jisté ale je, že spotřeba chladicího systému se zde zhruba vyrovná spotřebě výkonného procesoru z řady Comet Lake-S a k tomu navíc zaplatíme 359 eur (dostupnost od prosince). A nenechte se mýlit, tato cena se týká pouze vodního bloku s peltierem a nezbytného příslušenství, do nějž rozhodně nepatří zbytek vodního chlazení, které bude muset být velice výkonné.

Naštěstí tu máme der8auera, který si tento produkt vyzkoušel a zjistil, že z hlediska výkonu chlazení je o co stát. Procesor Core i9-10900K při hraní PUBG pracoval na 5,1 až 5,3 GHz při teplotách mezi 34 a 45 °C. Opravdoví nadšenci, kteří nemají hluboko do kapsy, by tak mohli být spokojeni.

Později se ozvala také společnost Cooler Master, která nabízí vlastní řešení zvané ML360 Sub-Zero , které už je v podobě AiO chladiče, čili coby hotové řešení s cenou 350 eur. I zde je ale kompatibilita omezena jen na LGA 1200, i když všechny chladiče kompatibilní s LGA 115x by měly být automaticky fungovat i na LGA 1200, a tedy i naopak.





