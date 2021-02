Intel: desky s B460 a H410 nebudou kompatibilní s 11. gen. Core

B460 je přitom čipová sada střední třídy, žádný low-end, za nějž se dá považovat až H410. Dle následujícího vyjádření firmy Intel jednak platí, že desky s čipovými sadami Z490 a H470 nemusí být schopny nabootovat s novými procesory Core 11. generace, čili s Rocket Lake-S.

Už se ale nedozvíme, na čem to závisí a zda jde prostě jen o to, že obecná kompatibilita s danými čipsety je zaručena, ale pak už bude záležet na každé desce zvlášť, respektive na jejím výrobci, jak se toho zhostí. V takovém případě by se dalo soudit, že vesměs nebude problém.

Ovšem co se týče čipových sad B460 a H410, zde už Intel uvádí, že ty nejsou s chystanými procesory kompatibilní. Chtělo by se ale dodat, že o kompatibilitu tu asi nejde, jako spíše o rozhodnutí Intelu ji nenabídnout. I zde vyvstává doplňující otázka, a sice jak to bude s novými procesory Core i3 a slabšími, které mají být v podstatě jen opět oprášené Skylake. V jejich případě by instalaci na desku s B460 a H410 zcela jistě nemělo nic bránit, samozřejmě krom rozhodnutí nepřipravit pro ně příslušné nové verze BIOSu.

Výrobci základních desek ale už vesměs mají přichystané nové modely s čipsety Z590, B560, H570 a dalšími a když se podíváme na to, co nového nabízí B560 oproti starší verzi, pak je to jednak povolené taktování pamětí a podpora PCIe 4.0, ale tu zařídí procesor, ne čipová sada. Jsou tu také nějaké PCIe linky navíc, ale dohromady nic zásadního.



Z590 H570 B560 H510 / H410 B460 Podporuje OC pamětí ano ano ano ne ne Max DIMM na kanál 2 2 2 1 2 Max počet displejů 3 3 3 2 3 Max počet PCIe 3.0 linek 24 20 12 6 16 Max počet USB Portů 14 14 12 10 12 Max počet portů SATA 6 Gb/s 6 6 6 4 6 Podpora RAID ano ano ne ne ano Konfigurace PCIe hlavních slotů 1×16+1×4 / 2×8+1×4 / 1×8+3×4 1×16+1×4 1×16+1×4 1×16 1×16







Server Videocardz ještě zmiňuje jednu věc, která se týká vypuštění procesorů Rocket Lake-S na trh. Dosud jsme měli za to, že Intel to stihne ještě v tomto kvartálu, možná velice těsně, ale stihne. Nyní se ale dozvídáme, že půjde spíše o druhý kvartál a není ani jasné, kdy budou procesory představeny a za jak dlouho poté se dostanou na trh.

