Intel doplňuje nabídku Core i3 o 10100F: poprvé pod hranicí 100 USD

Intel si pro nás ještě dlouhou řadu měsíců nepřipraví nic nového, alespoň co se týče desktopových platforem. Nejblíže k vypuštění na trh mají Rocket Lake-S, které jsou chystány až na březen 2021 a pokud jde o hi-end desktopové platformy (HEDT) náhrada za X299 a příslušná Core i9 tu bude s největší pravděpodobností až v podobě 10nm procesorů. Nicméně rok 2021 by Intel snad stihnout ještě mohl.

Intel nyní ale nepřináší žádný zásadní produkt, pouze další variaci na procesory Core i3-10100, i3-10100T, i3-10100E a i3-10100TE. Nové Core i3-10100F by mělo být naprosto stejné jako Core i3-10100, jen bez aktivované integrované grafiky. Specifikace to potvrzují, takže tu máme i shodnou pracovní frekvenci 3,6 až 4,3 GHz na 4 jádrech s Hyperthreadingem s TDP 65 W.

Intel se v minulé generaci ani sám nesnažil nabízet procesory F za zvýhodněné ceny, ačkoliv vzhledem k chybějícímu iGPU by to logicky bylo vhodné. Jenomže to za Intel nakonec zařídil trh, takže procesory F byly obvykle k dostání za nižší ceny než výchozí verze s grafikou. To se v současné generaci Comet Lake-S změnilo a modely F už rovnou přichází za nižší ceny, ovšem s tím, že čím levnější jsou, tím větší rozdíly mezi nimi existují (poměrově i absolutně).

Takže zatímco Core i9-10900KF je oproti 10900K při částce 472 USD levnější jen o 16 dolarů, Core i3-10100F stojí se svými 97 USD o 25 dolarů méně než 10100. Navíc 97 USD je vrchní hranice v rozpětí 79 až 97 USD, které Intel uvádí s informací, že bude záviset na celkovém objemu objednávky.

Intel tak výrazně snižuje cenu, na níž začíná řada Core i3, která se vůbec poprvé v historii dostává pod hranici 100 USD. To z nového Core i3-10100F činí zajímavého konkurenta pro Ryzen 3 3300X a 3100, který má šanci na úspěch i díky tomu, že model 3300X je už delší dobu nedostupný, nebo jen velice obtížně dostupný, zatímco 3100 je všude skladem. A navíc je 3300X už poněkud mimo cenovou hladinu nového Core.

Core i9-10100F by navíc měl být ještě levnější než Ryzen 3 3100 a lze očekávat částku kolem 2300 - 2400 Kč. Půjde tak o vhodnou alternativu pro levnější domácí počítače.



