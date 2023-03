Intel Emerald Rapids mají mít až 320 MB L3 cache

Intel v posledních měsících představila několik různých řad serverových procesorů Xeon série Emerald Rapids. Ty budou vyráběny procesem Intel 7 a využití tu mají nová jádra Raptor Cove, která přinesou zhruba 5-10% nárůst IPC proti Golden Cove. Maximem je 64 jader a podpora zpracování 128 vláken najednou. Podle leakera HXL se má novinka nabízet v jedno a dvousocketových verzích, což není nikterak překvapivé. Zajímavější je ale informace o cache paměti.

Nynější Sapphire Rapids končí max. na 112,5 MB L3, což je výrazně méně než třeba 384 MB u vrcholných modelů AMD EPYC. Emerald Rapids by ale měl být smělou konkurencí AMD, neboť se u 64jádrových verzí hovoří o 320MB kapacitě L3 cache. To je sice stále méně než u AMD, nicméně to má 1 MB L2 cache na jádro, zatímco Intel je nyní už na 2 MB L2 na jádro. To by celkovou velikost cache pamětí L2+L3 dostalo na 448 MB, zatímco AMD jde na 480 MB. To už není tak velký rozdíl.

Emerald Rapids (Only 1S-2S) 64C 320 MB L3 Cache — HXL (@9550pro) March 17, 2023

Z dalších informací víme o nových procesorech např. to, že budou ve verzích se 125 až 350W TDP (PBP), v jednosocketových verzích mají podporovat DDR5-5600, v dvousocketových DDR5-4800. Procesory mají mít 8kanálový řadič pamětí a zvládat 2 DIMM na kanál, což znamená až 16 modulů na socket. CPU by samo o sobě mělo podporovat 80 linek PCIe Gen5.