Intel Ice Lake-SP nabírají zpoždění, výrobci serverů odkládají nové modely

Intel Ice Lake-SP měly dorazit na trh ještě letos jako vůbec první 10nm procesory, které nebudou určeny pro notebooky či obecně mobilní počítače. Svým způsobem tak nás měl Intel přesvědčit, že je schopen na 10nm technologii už vyrábět i velké, výkonné a žravé čipy, abychom pak už mohli očekávat i první 10nm desktopovou generaci. Tedy až po 14nm Rocket Lake-S. Nyní to tak vypadá, že toho letos ještě schopen nebude a to je další voda na mlýn firmy AMD.

Máme tu tak další z řady zpoždění spojených s 10nm procesem, jenž tak už zcela zřejmě představuje největší fiasko v dějinách Intelu. Ten tím navíc nepotěší ani výrobce serverů, kteří s procesory Ice Lake-SP počítali a dle DigiTimes jsou nuceni tomu přizpůsobit své plány. Jednoduše musí na nové procesory Intelu počkat, a tedy i pozdržet svou výrobu, takže to znamená i pro ně celkově slabší čtvrtý kvartál, než mohli předpokládat.

Dle tchaj-wanské mutace serveru DigiTimes pak můžeme očekávat, že Ice Lake-SP budou zpožděny alespoň o jeden celý kvartál, takže je lze očekávat někdy v prvním kvartálu příštího roku.

Vedle toho tu ale máme alespoň záznam o celkově 16jádrovém (16C/32T) procesoru Intel Alder Lake, který bude mít dle očekávání 8 velkých jader Golden Cove a 8 malých Gracemont. Viz TUM_APISAK na Twitteru

Golden Cove by měly mít 1,25 MB L2 cache na jádro a celý procesor pak 30 MB sdílené L3 cache. Alder Lake mají do desktopů dorazit právě až po procesorech Rocket Lake, jež by Intel mohl vyslat na trh už v dohledné době, a to někdy na přelomu tohoto a nového roku. Zatím ale nic nenasvědčuje, že by se něco takového chystalo. Rocket Lake se už samozřejmě objevily podobně jako nyní Alder Lake, ale to je zatím vše.



