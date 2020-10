Intel Iris Xe Max svým výkonem v OpenCL zatím neoslnila

Intel Iris Xe Max se uplatní například v počítačích Asus VivoBook Flip 14 nebo Acer Swift 3X a dle Anandtechu půjde o DG1 zobrazený na následující fotografii.

Velikost čipu se z takové fotografie velice špatně odhaduje, ale dalo by se říci, že může mít cca 10 x 10 až 12 x 12 mm, čili výsledných 100 až 144 mm2. Jde tak na poměry GPU o velice malý čip, kterému sluší zařazení do low-endu, a to mobilního. Desktopový low-end dnes vyžaduje větší čipy, i když takové Navi 14 k tomu se svými 158 mm2 už nemají daleko.

Iris Xe MAX jsou vybaveny 96 jednotkami EU, čili 768 shadery, což nepřekvapí, ovšem zklamání může navodit pohled na paměťový subsystém. Vývojové verze DG1 chodily se 3 GB GDDR6 s 12 Gb/s na pin, ale zmíněný Acer Swift 3X využívá sice 4 GB paměti, ale pouze LPDDR4X, alespoň dle specifikací . Jiné verze by ale mohly upotřebit právě GDDR6.

Právě Xe MAX na 1,5 GHz se 3 GB paměti (GDDR6?) se měla ukázat v Geekbench 5, kde tak lze zjistit její výkon v OpenCL. Výsledných 11.885 a 11.857 bodů přitom tento čip řadí mezi NVIDIA GeForce MX330 a MX350 (cca 11.100 a 13.800 bodů). Xe MAX tak z hlediska svého výpočetního výkonu nevypadá moc dobře a přibližuje se spíše k MX330 (70mm2 čip s 384 CUDA jádry).

Uvidíme však, jak se Xe Max předvede v grafických testech, ale zatím to vypadá, že DG1 se bude spíše snažit dohnat konkurenci. Samotné notebooky s Xe Max jako Acer Swift 3X nastoupí na trh v příštích měsících, a to do konce tohoto roku.



