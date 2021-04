Intel jedná s automotive o dodávkách čipů, výroba by mohla začít letos

Dobře známe Intel Foundry, v jehož rámci byly nabízeny přebytečné výrobní kapacity jiným firmám, ale dá se říci, že tento podnik nikdy nevzkvétal, což platilo zvláště v posledních letech, kdy měl Intel sám problém s výrobními kapacitami pro své vlastní produkty. Nyní je ale situace odlišná, Intel přechází na 10nm proces už i v případě výkonných serverových a zanedlouho i desktopových čipů a ve světě chybí i starší výrobní kapacity. Právě ty využívá i automotive, kde 14nm technologie Intelu představuje spíše ještě moc velký luxus.

Intel nyní dle Reuters hodlá nabídnout své výrobní kapacity právě i výrobcům automobilů a s některými o tom již jedná, nicméně výsledky nelze očekávat brzy, neboť rozjetí výroby čipů, byť na existujících linkách, trvá řadu měsíců. Dle velice optimistických odhadů by se mohlo s výrobou začít zhruba do půl roku, ale spíše to bude nejdříve až koncem tohoto roku, a to mluvíme o začátku výroby, která také trvá řadu týdnů nehledě na testy a pouzdření.

Nicméně nedostatek výrobních kapacit čipů má být dlouhodobý, což znamená, že přetrvá i v příštím roce, čili právě takováto opatření by měla zajistit relativně brzké zlepšení celkové situace. Nelze jen čekat na to, až se projeví zvyšující se investice firem do výroby v podobě nových výrobních kapacit, kde už jde rovnou o roky. Okamžitou úlevu ale nepřinese žádné opatření a firmy jako General Motors či Ford už zavírají některé provozy právě kvůli nedostatku čipů pro řídicí jednotky, infotainment, bezpečnostní systémy, atd.

My si můžeme počkat na to, k čemu dospěje jednání Intelu s automobilovými firmami. Z našeho pohledu se dá říci, že právě Intel by mohl být velice nápomocný, neboť v jeho případě vůbec nepociťujeme na trhu nedostatek. Dodávky Rocket Lake-S u nás sice trošku váznou, ale to je v případě horkých novinek normální a na západě jsou k sehnání vcelku běžně, ostatně 14nm kapacity Intelu už nemohou být tak vytíženy jako dříve.

Uvidíme tak, zda se dozvíme, co Intel pro výrobu automotive čipů využít a zda to právě nebude i 14nm proces. Pat Gelsinger uvedl pouze to, že k tomu Intel využije jeden z existujících procesů v továrnách v Oregonu, Arizoně, Novém Mexiku, Izraeli či Irsku. Tím tak neupřesnil vůbec nic, protože teoreticky to může být třeba arizonská Fab 42 se svým 10nm procesem a stejně tak stará Fab 18 v Kiryat Gat, kde se dosud vyrábí na 200mm wafery pomocí 65nm procesu.



