Intel již v soutěži nabízí karty Arc Alchemist

Není zrovna standardní, aby nějaký výrobce nabízel v soutěži hardware, který ještě není na trhu a ani nebude po celou řadu příštích měsíců. Intel ale dle podmínek soutěže také nepíše, kdy se výherci svých karet nakonec dočkají.

Dozvídáme se, že výherců bude celkem pět a dostanou Intel Arc Graphics Prize Package sestávající z herních kódů, různých drobností a především samotné grafické karty Alchemist. Soutěž potrvá do 30. srpna a výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu nejdříve na samotném konci září.

A jak se můžeme zúčastnit ? Je to jednoduché, jednak musíme navrhnout otázku pro interview s Rajou Kodurim a pak už jen stačí navštívit kanál Intel Gaming na YouTube. Přitom samozřejmě vyplníme své jméno a e-mailovou adresu, přičemž dle podmínek soutěže by vítězové soutěže neměli být určeni dle toho, jak se komu bude líbit zadaná otázka, ale prostě jen pomocí losování.

Uvidíme tak, zda se časem dozvíme i to, kdy se nové karty ke šťastným výhercům dostanou. Pokud by to bylo skutečně ještě před jejich vypuštěním na trh, mohlo by se z nich stát velice horké zboží a Intel by si u výherců pravděpodobně smluvně pojistil jejich mlčenlivost včetně toho, že svou kartu neposkytnou jiné osobě. Anebo se snad v rámci kampaně už dopředu počítá právě s tím, že díky vyhraným kartám se na veřejnost dostane řada informací o jejich podobě, výkonu, spotřebě, atd? Uvidíme.



