Intel konečně ukázal čip Xe-HPG s 512 EU

Aktuálně s představením grafických karet Xe-HPG počítáme spíše až na konci tohoto roku a tomu by odpovídala i malá ukázka hotového čipu DG2 s 512 EU, který má Intel evidentně už nějaký ten pátek k dispozici a aktuálně jej testuje ve své laboratoři ve Folsom.

Raja Koduri se odráží v povrchu čipu DG2

Čip byl fixou popsán jako DG2-512 B0 QXWG, čili jde o plnou verzi GPU pro Xe-HPG, která nabídne ve svých 512 EU ekvivalent ke 4096shaderovému GPU. Intel by měl tato GPU na kartách párovat se 16 GB paměti GDDR6 a my od nich prý máme (dle neoficiálních informací) očekávat výkon dotahující se na GeForce RTX 3080, ale to se ještě uvidí.

2, což je zcela náhodou na chlup stejné jako v případě aktuálních Navi 22 (Radeon RX 6700 XT). O velikosti čipu se můžeme pouze dohadovat, protože na obrázku nemáme nic, z čeho bychom si mohli udělat měřítko. Jenomže Igor Wallossek už dříve zveřejnil části návrhu karty, do nichž je možné (díky _rogame ) obrázek daného GPU zasadit a z toho zjistíme, že rozměry pouzdra by mohly být 42,5 x 37,5 mm. V takovém případě by DG2-512 mohlo mít stejnou výšku (nebo zde šířku) 22,3 mm, ale bude výrazně širší, a to cca 15 mm. To nám dává výslednou plochu kolem 335 mm, což je zcela náhodou na chlup stejné jako v případě aktuálních Navi 22 (Radeon RX 6700 XT).

Je tu však jeden "malý" problém, a sice ten, že delší rozměr čipu 22,3 mm vůbec neodpovídá tomu, co vidíme na fotografii, leda by měl Koduri miniaturní prstíky a stejné to je v případě velikosti pouzdra či substrátové destičky. Odhadem jde spíše o 35 mm a výslednou velikost čipu kolem 800 mm2 (35 x 23 mm), ostatně Intel by jen těžko mohl uvažovat o tom, že s ani ne polovičním čipem ohrozí výkon některých verzí NVIDIA GA102.

Raja Koduri si pochvaloval "velice produktivních" několik posledních týdnů v laboratoři ve Folsom a uvedl, že jeho softwarový tým nyní čeká tvrdá práce na vývoji ovladačů a na herních optimalizacích.

A právě práce na ovladačích bude pro Intel jistě velice důležitá a to ne méně než vývoj samotného hardwaru. Intel sice již dříve začal intenzivněji pracovat na vývoji grafických ovladačů pro Xe, ale jak ukázaly i prototypové DG1 a jak Koduri nyní potvrzuje, práce bude ještě dost. Dá se tak říci, že právě kvalita ovladačů může hrát rozhodující roli v očích zákazníků. Ti dnes pochopitelně moc na výběr nemají, ale za půl roku už může být situace na trhu s grafikami lepší a pokud Intel nepřipraví kvalitní ovladače a podporu her, nemusí zákazníky přesvědčit ani sebelepším hardwarem.

Tento hardware má přitom čítat celkem pět modelů karet využívajících 512, 384 a 128 EU, dále 16 až 4 GB GDDR6 na 256 až 64bitovém rozhraní. Konkrétní pracovní takty, TDP a výsledný výkon hotových produktů, na to vše je ještě brzy, natož pak abychom měli řešit ceny.



