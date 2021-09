Intel LGA 1700 se ukázal, jaké má specifikace a kolik vůbec nese pinů?

Intel LGA 1700 má být na nových základních deskách k dispozici přibližně od poloviny listopadu, přičemž nyní si už nové procesory se starými určitě nespleteme a nebudeme ani potřebovat klíče po stranách jejich substrátových destiček. Samotná patice bude také k desce přichycena už čtyřmi šroubky namísto třech, ale jinak bude její provedení velice podobné s odklopným rámečkem pro zajištění procesoru.





Patici LGA 1700 by měly krom Alder Lake-S používat přinejmenším ještě jejich nástupci v podobě Raptor Lake-S a dále se uvidí, zda se s ní spokojí také Meteor Lake-S. Možné to je, neboť ten bude pochopitelně stále využívat paměti DDR5, ale uvidíme, co všechno přinese hlavní novinka této generace, a sice rozdělení procesoru na tři samostatně vyráběné čipy.

Na druhou stranu, nová patice nese jasné označení LGA-17xx/LGA-18xx, čili jako taková nakonec může nést ve skutečnosti ještě o 100 pinů více, což jen zvyšuje pravděpodobnost jejího nasazení nad rámec pouhých dvou procesorových generací. Ale to samozřejmě neznamená, že by se o pak dala automaticky očekávat rozšířená kompatibilita i samotných desek, jde tu spíše jen o chladiče.

A právě o ty půjde i nyní, neboť pro Alder Lake-S budeme potřebovat nový montážní mechanismus a vyhovovat nemusí kvůli celkově větším procesorům ani chladiče s obzvlášť malou základnou.

Dle specifikací je rozměr Z (výška povrchu heatspreaderu nad základní deskou) 6,5 až 7,5 mm a montážní otvory v desce budou rozmístěny do čtverce z hranou 78 mm. Dozvídáme se také, že těžiště montovaného chladiče by mělo být ve výšce maximálně 25,4 mm od heatspreaderu, čili přesně jeden palec a to nevypadá zrovna reálně, pokud jde o věžovité modely. Ale z toho si nemusíme dělat hlavu, ostatně řada chladičů překročí také celkovou maximální hmotnost, a to 950 gramů.

