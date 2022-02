Intel má prý zálusk na Tower Semiconductor a jeho továrny

List Wall Street Journal tak dává vědět, že dle jeho informací by si Intel chtěl rozšířit své výrobní kapacity o továrny firmy Tower Semiconductor, a to za cca 6 miliard dolarů. Co by za ně Intel mohl získat?

Nejde pochopitelně o žádné supermoderní provozy, neboť na to je Tower Semiconductor příliš malá firma. Ta má sama v Izraeli dvě továrny, a to jednu na 150mm a druhou na 200mm wafery a pak má další dvě "200mm továrny" v USA, a to jednu v Kalifornii a druhou v Texasu.

Vedle toho ovšem Tower Semiconductor vlastní 51% podíl ve společnosti TPSCo, kterou provozuje společně s Nuvoton Technology Corporation Japan (NTCJ). A právě TPSCo už má vedle dvou továren na 200mm wafery už i jeden provoz na 300mm wafery, všechny v Japonsku.

Tower Semiconductor se specializuje na výrobu různých typů čipů, a sice konkrétně analogové obvody, senzory, MEMS, RFCMOS, optické čipy, PMIC pro napájení, atd. Využívá přitom především specializované výrobní procesy, a sice konkrétně BiCMOS, SiGe a SOI, čili Tower tvoří na trhu zakázkové výroby čipů konkurenci pro firmy jako GlobalFoundries, Vanguard International Semiconductor či United Microelectronics Corp. (UMC). Jedná se o šestého největšího zakázkového výrobce čipů svého druhu, jehož celosvětové tržby v roce 2020 dosáhly téměř 1,3 miliard dolarů.

Brzy bychom se přitom mohli dozvědět už z oficiálních míst o chystané akvizici, neboť dle zdroje je uzavření dohody mezi oběma společnostmi už na spadnutí. To znamená, že Intel by se mohl v této věci ozvat ještě v průběhu tohoto týdne.



Ceny souvisejících / podobných produktů: