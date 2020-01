Intel má vzorky Optane SSD s PCIe 4.0, nemá pro ně ale CPU

Na Twitteru Franka Obera z Intelu se objevila nabídka k zaslání vzorků nové generace SSD disků Intel Optane, které využívají extrémně rychlé paměti 3D XPoint a nejnovější generaci rozhraní PCI-Express 4.0. Vývojářům tak nabízí možnost otestovat si výkon jejich aplikací s nejnovějším hardwarem, nicméně má to jeden (pro Intel nepříjemný) háček. Pokud nepočítáme speciální Intel Stratix 10, tak Intel prozatím nemá na trhu procesor, který by podporoval PCIe 4.0 a vývojáři tak k testu plného potenciálu nových SSD budou muset využít např. nové platformy od konkurenčního AMD.



Disky pochopitelně poběží i s Intelem, v takovém případě ale nebude využito PCIe 4.0, ale jen PCIe 3.0, takže by celý test postrádal smysl. Nové rozhraní by se ale konečně mělo objevit v nových CPU od Intelu, konkrétně ještě před koncem letošního roku by mělo jít o mobilní čipy Tiger Lake a počátkem příštího roku pak přijde i do desktopových Rocket Lake. Intel tak bude mít za AMD více než rok zpoždění. Je docela dobře možné, že nové disky Optane SSD s PCIe 4.0 se objeví až v době, kdy Intel uvede i první procesory podporující toto rozhraní. Otázkou zůstává také to, jak moc bude zachována kompatibilita rozhraní napříč různými sockety.

