Intel Meteor Lake má přinést 3 druhy jader P, E a LP-E

Na nové procesory Intel Core 14. generace Meteor Lake si ještě chvíli počkáme a asi bychom je neměli očekávat před koncem příštího roku. Přesto se nyní dozvídáme další detaily o tom, co se patrně chystá. 12. generace Alder Lake a 13. generace Raptor Lake se vyznačují především tím, že mají hybridní architekturu se dvěma druhy jader, výkonnými P-Core a úspornými E-Core. Vypadá to však, že Meteor Lake to posune na další úroveň a budou zde dokonce 3 různé druhy jader. Vedle P-Core (Redwood Cove) a E-Core (Crestmont) to budou ještě velmi úsporná jádra LP E-Core. Vypadá to však, že tato jádra budou součástí "dlaždice" SOC a bude je využívat VPU 2.7 (Vision Processing Unit) jakou součást modulu pro výpočty algoritmů umělé inteligence, jinde se spekuluje, že 4jádrový modul s jádry E-Core bude ve skutečnosti složen z dvojice E-Core a dvojice LP E-Core.



Pokud jde o mobilní procesory Meteor Lake, které budou vyráběny 7nm procesem Intel 4, budou mít maximálně 14jádrovou architekturu 6+8 pro verze P a H, zatímco velmi úsporné modely U budou končit na 12 jádrech 4+8. Počítá se s integrovaným grafickým čipem (Tiled GPU) Xe2 Battlemage s maximálně 128 EU a celkem 1024 jádry. V tomto případě by se o výrobu mělo postarat TSMC pomocí 3nm procesu.

Mobilní procesory Meteor Lake mají podporovat paměti LPDDR5-7466 s kapacitou do 64 GB nebo DDR5-5600, kde bude maximem dokonce 96 GB. Samozřejmostí by měla být sběrnice PCI Gen 5.0, přičemž 8 linek PCIe 5 má být k dispozici pro dedikovanou GPU (pouze u verzí H, ostatní P a U mají mít 8 linek PCIe4), 3 PCIe4 x4 linky budou pro NVMe SSD. Dostane se i na HDMI 2.1 a eDP 1.4B, čtveřici Thunderbolt 4 a 12 USB portů. Hovoří se také o podpoře Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a 5G M.2 WWAN modulů.