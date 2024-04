Intel Meteor Lake-PS přichází do socketu LGA-1851, do herního PC si ho ale asi nedáte

Občas se stává, že Intel vynechá desktopové varianty některých procesorů a představí jen ty mobilní. To se nyní stalo např. u řady Meteor Lake. Zatímco Raptor Lake byl k dispozici v desktopové i mobilní variantě, desktopy dostaly jen Raptor Lake Refresh, zatímco mobilní sféra získala nové dlaždicové procesory Meteor Lake. Tato řada se jako desktopová neměla objevit, ačkoli se proslýchalo, že by se tak mohlo stát v nějakých speciálních variantách. A to se právě nedávno stalo. Jde o procesory Meteor Lake-PS, které nemíří do běžných desktopů, ale do nejrůznějších edge systémů, přičemž mají socket LGA-1851. Ten u desktopových PC nahradí nynější LGA-1700, který používají procesory Raptor Lake. My se s novou verzí v běžných desktopech setkáme až v budoucnu u řady Arrow Lake.



K čemu jsou tedy nové procesory určeny? Jde např. o sběr a zpracování dat ze senzorů před tím, než jsou zaslána na cloud (např. filtrace, potlačování šumu, agregace dat), může jít tak o různé zpracování obrazu včetně videa, detekci objektů, sledování, kompresi, analýzu dat, různé datové analýzy a predikci, real-time zpracování takových dat, NLP (Natural Language Processing) např. pro rozpoznávání hlasu bez toho, aniž by se data musela zpracovávat na cloudu (např. u kiosků, hlasových asistentů), dále může jít o lokální inferenci AI, autonomní systémy a robotiku, bezpečnostní nasazení (např. ve spojení se zpracováním videa).

klikněte pro zvětšení

Celkem bylo představeno 9 nových procesorů. Ty se dělí na 5 modelů UL s 15W PBP (MaxAP 28 W) a 4 modely HL se 45W PBP (MaxAP 65W). V tabulce vidíte, že např. při 12 W jsou frekvence P-Core jen 1,0-1,4 GHz dle modelu, při 28 W je to pak 2,7 GHz (max. možné frekvence jsou 4,2-4,9 GHz dle procesoru). V nabídce jsou 8 až 12 jádrové modely, které jsou schopny zpracovat 10-14 vláken. Máme tu totiž P-Core, které ještě podporují Hyper-Threading, ta jsou ve všech případech dvě, pak 4 nebo 8 úsporných jader E-Core a vždy ještě po dvojici LP E-Core. Integrované GPU má 3 nebo 4 Xe jádra, tedy 48 nebo 64 EU. Jak už je u Meteor Lake zvykem, nezapomnělo se ani na integrované NPU.



Procesory podporují paměti DDR5-5600 o max. kapacitě až 64 GB. 10jádrovým procesorem je tu Core Ultra 3 105UL, všechny ostatní (Core Ultra 5 125UL/135UL a Core Ultra 7 155UL/165UL) jsou 12jádrové.



klikněte pro zvětšení





Výkonnější řada HL má v nabídce 14-16jádrové verze s podporou 18-22 vláken. Jsou zde 4-6 P-Core, vždy 8 E-Core a 2 LP E-Core. PBP vzrostla na 45 W, MaxAP pak na 65 W. V základu tu tak máme vyšší frekvence 2,4-2,8 GHz u P-Core, takty ale mohou růst až k 4,5-5,0 GHz. Významnou změnou je zde podstatně vyšší počet Xe jader u integrovaného GPU, a to 7-8, což znamená 112-128 EU. 14jádrovými modely jsou Core Ultra 5 125HL/135HL, 16jádrové jsou pak Core Ultra 7 155HL a 165HL . Samotný procesor dává pro úlohy AI výkon 3 TOPS, NPU přidává dalších 11 TOPS a GPU pak až 18 TOPS.

Intel hovoří, že proti 14. generaci procesorů Core mají nové desktopové Meteor Lake 5,02× vyšší výkon v klasifikaci obrazu, 3,85× více výkonu při detekci objektů v obraze a 3,13× vyšší výkon GPU obecně.