Intel Meteor Lake se objevil: nástupce Alder Lake

Intel by měl nejlépe ještě pro letošní rok připravit nové procesory generace Rocket Lake-S, jejichž nástup je ale stále zahalen v mlze nejistoty, neboť by to znamenalo, že dnešní Comet Lake-S budou mít velice krátkou životnost, i když je možné, že obě tyto generace se budou na trhu spíše doplňovat. Pak už by nebyl žádný problém, aby zhruba někdy v polovině příštího roku mohly nastoupit desktopové Alder Lake-S, které jako první v historii nabídnou ve stolních PC hybridní architekturu s mixem výkonnějších a slabších jader.

A pak už může přijít čas procesorů Meteor Lake, od nichž lze očekávat rovněž hybridní architekturu, ovšem zároveň také přechod na nový 7nm výrobní proces SuperFin. Co se týče procesorových jader, namísto Golden Cove máme už očekávat modernější Ocean Cove, ovšem malá jádra mají být stále v podobě Gracemont. S jejich vývojem tak Intel zřejmě nebude postupovat tak častými kroky.

Nyní lze říci, že Meteor Lake by měly nastoupit nejdříve v roce 2022, anebo na začátku roku 2023. To pochopitelně závisí zvláště na tom, jak bude pokračovat zbytek vývoje 7nm procesu Intelu, v jehož případě nejsou vyloučena další zpoždění.

Meteor Lake by se ale měly na trhu utkat s procesorovou architekturou AMD Zen 4, která nastoupí po Zen 3, již uvítáme už tento týden ve čtvrtek. Neznamená to však, že po Zen 3 už bude v rámci příští generace následovat právě 5nm Zen 4 a ještě se uvidí, zda si AMD nenaplánuje trošku volnější tempo a refresh. Dle platných roadmap by ale Zen 4 měly přijít do roku 2022 a AMD bude pochopitelně chtít na Intel spíše dále tlačit. V každém případě, nástup Zen 4 automaticky neznamená i nástup desktopových procesorů s touto architekturou (či prostě CPU pro běžná PC).

Intel Meteor Lake by také měly být určeny pro patici LGA 1700 stejně jako Alder Lake. Dnešní LGA 1200 tak bude mít jen krátký život, tedy oproti LGA 1151, která se na trhu ohřála kvůli problémům Intelu až příliš dlouho. Automaticky už můžeme počítat s podporou pamětí DDR5 a také s novou verzi PCIe, a to možná už 5.0.

