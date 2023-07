Intel N50 se 2 jádry bez HT dnes překoná 14 let starý 4jádrový Xeon s HT

Nedávno jsme si ukázali nízký herní výkon procesoru Intel N100 , který byl vybaven 4 úspornými jádry (E-Core). Existuje ale i 2jádrová varianta. Ta má pouhá 2 jádra a podporu 2 vláken, disponuje 6 MB cache a frekvencí max. 3,4 GHz. Zvládá max. jednokanálové zapojení pamětí DDR5-4800, a to vše při 6W TDP. To nejsou zrovna předpoklady pro vysoký výkon. Nedávno se ukázal test tohoto procesoru v benchmarku Geekbench 6.1.0, kde dosáhl jednovláknového výkonu 1054 bodů a vícevláknového 1388 bodů. To jsou opravdu velmi nízké hodnoty. Už i takový low-endový Core i3-13100 (4C/8T) má jednovláknový výkon přes 2200 bodů a ve vícevláknovém testu zvládne přes 7250 bodů. Takový výkon se ale od pouhých dvou vláken, navíc jen z úsporných jader E-Core, dá očekávat. Zajímavé to ale začne být, když tato čísla srovnáme s historií.