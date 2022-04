Intel na trh uvedl první Xe Alchemist, ty si však nelze koupit

Intel tak už více než před týdnem představil svou první generaci a rodinu herních grafických karet, která sestává z dvou modelů Arc 3, jednoho Arc 5 a opět dvou Arc 7, alespoň v případě mobilních karet. Desktopové byly zatím jen letmo zmíněny, takže v jejich případě zatím ještě neznáme ani oficiální specifikace.

Z mobilních karet se na trh dostávají zatím jen Arc 3, respektive notebooky s nimi měly být dle Intelu k dispozici okamžitě, neboť pod specifikacemi Arc 3 se jasně píše "Available Starting Now".

Proč tedy nejsou technologické weby plné podrobných testů a informovaných analýz? Jednoduše proto, že žádné notebooky s Arc 3 ve skutečnosti nejsou v prodeji, na což se Intelu přeptali lidé z Game Union TV

Intel odpověděl, že notebooky s grafikami Arc budou k dispozici od konce druhého kvartálu, čili až někdy na konci června. Poté se podpora Intelu na Twitteru opravila, že měla k dispozici špatné informace a že notebooky od Samsungu jsou k dispozici okamžitě, ovšem pouze v Jižní Koreji. Později se mají rozšiřovat do dalších zemí a také se mají přidávat další výrobci.

Server VideoCardz také píše o nabídce notebooku Acer Swift X s grafikou Arc A370M, který byl už v předprodeji, ale brzy na to tato nabídka zmizela a aktuálně byl termín odeslání prvních objednaných kusů odsunut na 25. května až 13. června.

Tím to ale nekončí. Zákazníci si stěžují na to, že si objednali Galaxy Book 2, který měl mít ve výbavě grafiku Arc, ovšem dorazily s jen integrovanou Iris Xe. Samsung tak dle stížnosti jednoho zákazníka nejspíše uvedl špatné specifikace a v USA dosud Book 2 s Arc reálně nenabízí, což by ale odpovídalo informaci od Intelu, že jde zatím jen o prodej v Jižní Koreji.

Vůbec to ale neodpovídá původní prezentaci Intelu, o němž tak můžeme říci, že opět mlžil a předvedl klasický paperlaunch. Pak je ovšem otázka, jak to bude s desktopovými kartami, které mají nastoupit prostě někdy v létě (Coming Summer 2022). Mohli jsme doufat, že to bude spíše začátek léta, ale nyní se už nebudeme divit, když to bude třeba až v září.

