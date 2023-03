Intel NUC 13 Pro (Arena Canyon): nová mini PC dostávají Core 13. generace

Společnost Intel představila nová mini PC NUC 13 Pro (Arena Canyon), které do maličkých rozměrů přináší výkon nových procesorů Core 13. generace. Jde o formát 4×4 v palcích, což odpovídá půdorysu 10×10 cm. Máme tu podporu až pro 64 GB paměti DDR4-3200 s dvoukanálovým řadičem, sloty M.2 na sběrnici PCIe Gen4 x4 pro dvě SSD, potěší také rychlý Ethernet díky čipu Intel i226 s podporou 2.5GbE, nechybí ani Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Počítače také mohou mít dva porty HDMI a dva Thunderbolt 4 (výstup až na 4 displeje se 4K/60Hz). Dále tu máme trojici portů USB 3.2 a jeden USB 2.0.



V prodeji budou jako NUC 13 Pro Kit ve formátu černé krabičky jako barebone systém bez RAM a úložiště, NUC 13 Pro Board ve formě základní desky podobné počítačům Raspberry Pi a NUC 13 Pro Mini PC jako krabička už vybavená i pamětí a SSD. K dispozici bude velké množství variant, přičemž se bude začínat na 6jádrovém procesoru Core i3-1315U v konfiguraci 2P+4E s 20W TDP a taktem až 4,5 GHz u P-Core a 3,3 GHz u E-Core. Najdeme tu Intel UHD Graphics. Ve variantě Mini PC má 8 GB RAM a 512GB SSD, další verze si můžete vybavit dle vlastního přání, jde totiž o barebone systémy.

Další varianty mohou mít procesor Core i5-1340PE, i5-1340P, i5-1350PE a i5-1350P (poslední dva jsou vPro procesory). To už jde o 12jádro (4P+8E) s 35W TDP a takty od 4,5 do 4,7 GHz u P-Core a 3,3 až 3,5 GHz u E-Core. Jejich GPU je Iris Xe Graphics s 80 EU a frekvencí od 1,35 do 1,5 GHz



V nabídce jsou také počítače s 12jádrovým procesorem Core i7-1360P, který má konfiguraci 4P+8E, 35W TDP a takty 5,0 GHz, resp. 3,7 GHz. Jeho GPU Iris Xe Graphics má 96 EU a takt 1,5 GHz. V nabídce budou i verze s procesory vPro, a to Core i7-1370PE a i7-1370P. To jsme už na 14 jádrech (6P+8E) a taktu do 5,2 GHz u P-Core, resp. 3,9 GHz u E-Core (u 1370PE nižší). Ceny jsou v závislosti na výbavě od 340 do 1080 USD.