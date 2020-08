Intel obviněn čínským institutem z porušení patentu na tranzistory FinFET

Jde konkrétně o Mikroelektronický institut spadající pod Čínskou akademii věd, který společnost Intel obviňuje z porušení patentu týkajících se tranzistorů FinFET . Jedná se ovšem o patent, který se datuje až do roku 2011 a daný institut nyní po Intelu žádá v rámci vyrovnání 200 milionů juanů, čili cca 28,7 milionů dolarů.

Dle SmallTechNews se Intel v posledních letech celkem pětkrát v Číně i USA snažil zaregistrovat patent na tranzistory FinFET, který ve skutečnosti má odpovídat tomu, jejž drží Mikroelektronický institut. A nyní jde o to, že Intel by v dohledné době nemusel platit jen 200 milionů juanů, za což by nakonec mohl být ještě velice rád. Pokud ve sporu s čínským institutem prohraje, kompenzace by mohly být mnohem vyšší a ve vzduchu visí také zákaz prodeje jeho produktů v Číně.

Soudní spor začal v Pekingu v roce 2018. Na jedné straně je Mikroelektronický institut a na straně druhé pak Intel China, Dell China a Beijing JD Century Information Technology (jako zákazníci Intelu a prodejci jeho produktů v Číně). Institut tvrdil, že procesory Core a to, jak jsou vyráběny, porušují jeho patent a žádal alespoň 200 milionů juanů plus zaplacení nákladů na soudní při. Brzy na to pak Intel začal zkoušet registrovat své vlastní patenty na FinFET, a to jak v Číně tak v USA u U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), a to zatím neúspěšně.

Intel už dle zdroje nemá moc možností k manévrování, a brzy tak může čelit zákazu prodeje svých produktů v Číně, což by jej mohlo značně motivovat k tomu, aby se pokusil s Mikroelektronickým institutem mimosoudně vyrovnat.

Je však zajímavé, že o patentu 201110240931.5 slyšíme až dnes, a to ze zdroje SmallTechNews , který se nedá označit za známé zpravodajské servery. Je pravda, že historie tranzistorů FinFET sahá až do konce 80. let a my Intel nemůžeme považovat za firmu, která s tímto typem přišla na svět. Jde pouze o firmu, která s ním přišla jako první na trh s procesory. Vypadá to však, že odkazovaný zdroj zatím dokáže v angličtině jako jediný obšírně popsat spor mezi Intelem a Mikroelektronickým institutem a ostatní se odkazují právě na něj. A stejně tak to vypadá, že původní informace (článek na SmallTechNews není ozdrojovaný a jeho části občas nedávají smysl) přináší čínské servery, jako třeba známý MyDrivers . Uvidíme tak, zda o tomto sporu ještě vůbec uslyšíme.

