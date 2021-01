Intel oficiálně představil Rocket Lake-S a ukázal herní benchmarky

Intel tak oficiálně představil nové procesory Rocket Lake-S, a to nejen ty, ale o tom až později, přičemž ty zatím skutečně jen představil a na trh je vypustí dle plánu až v březnu a spíše k jeho konci.

Takže co nám Intel přichystal? V podstatě to, co jsme očekávali, takže Rocket Lake-S jsou stále 14nm procesory, ovšem s novými jádry Cypress Cove, která nabízí až o 19 procent vyšší výkon na takt. Jsou ale také větší a žravější, takže namísto deseti, jak Intel nejspíše původně plánoval, jich dostaneme maximálně osm.

Vedle toho tu pak máme zbrusu novou integrovanou grafiku, která již patří do generace Xe a jako třetí velká novinka je tu Intel Deep Learning Boost, čili instrukce pro AI. Dále se dozvíme o taktech až 5,3 GHz, o čemž jsme už také věděli, pak tu máme podporu pamětí DDR4-3200, které jsou už dávno běžně, nabídka linek PCIe se rozrostla o čtyři určené pro přímé napojení SSD a už jde o verzi 4.0 a potvrzuje se zpětná kompatibilita se staršími deskami se 400 Series, stejně jako nové desky s 500 Series.

netýká desek s 22nm čipovými sadami B460 a H410. Tyto desky dle serveru Je tu ovšem jeden problém, to se totiž. Tyto desky dle serveru Anandtech nebudou procesory Rocket Lake-S podporovat.

Intel doufá, že především díky novým jádrům dokáže od firmy AMD opět převzít korunu výrobce nejvýkonnějších herních procesorů.

Nabízí tak srovnání herního výkonu s procesorem AMD Ryzen 9 5900X, což není nejvýkonnější model, ovšem vybrán byl s největší pravděpodobností proto, že půjde o soupeře s podobnou cenou. AMD si za něj žádá 549 USD a my skutečně nemůžeme předpokládat, že Intel nyní převezme bývalou roli svého soupeře, čili že se bude snažit konkurovat i cenou. Na druhou stranu daný Ryzen má o čtyři jádra navíc, takže Intel by prostě mohl zvolit částku, s níž na trh vypustil i model Core i9-10900K, čili 488 USD nebo nějakou velice podobnou.

Na závěr ještě zmíníme jednu novinku, a to možnost využívat Quick Sync Video bez ohledu na to, zda je či není v systému samostatná grafická karta. Dříve byla tato funkce v případě nainstalované samostatné grafiky vždy vypnuta, ale nově ji bude možné využít.

