Intel On Demand oficiálně: nejen předplatné na funkce CPU v serverech

Spousta lidí předplatná nenávidí, spousta je ale také považuje za mnohem lepší způsob, jak se dostat k některým službám. Zatímco u obsahu jsme si na předplatné už zvykli, u hardwaru je to stále něco, co mnohým nějak nesedí. Společnost Intel to nyní zkouší v rámci projektu On Demand. V tomto případě jde o možnost aktivace různých funkcí procesorů na vyžádání, což umožňuje dosažení několika věcí najednou. Intel sám o sobě může vyrábět jednu řadu procesorů a ne spoustu různých SKU s různými konfiguracemi funkcí. Uživatel si pak nemusí kupovat dražší procesor s celou nabídkou nepotřebných funkcí, z nichž potřebuje třeba jen jednu jedinou. Zda to bude výhodné pro obě strany, to ale ukáže až cenová politika Intelu.



On Demand bude dostupný ve dvou variantách. Consumption Model je flexibilní plán ve formě předplatného, kdy uživatel platí jen za využívání funkce v procesoru. Druhý je pak Activation Model, což je jednorázová aktivace dané funkce už napořád. I zde je ale jistá míra flexibility daná tím, že si může vybrat konkrétní funkci, která mu chybí. Pokud jde o funkce, které jsou touto cestou nabízeny, seznam zahrnuje Software Guard Extensions, Dynamic Load Balancer (DLB), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA), Intel In-Memory Analytics Accelerator a Intel QuickAssist Technology (QAT). Cenová politika zatím nebyla zveřejněna, tu očekáváme na CES 2013 na počátku ledna.