Intel otestoval Arc A750 ve 48 hrách: v průměru překonává RTX 3060 o 3-5 %

Spousta lidí netrpělivě očekává uvedení nových grafických karet Intelu a dost nás zajímá, co se vlastně Intelu podaří. Vedle různých neoficiálních úniků tu máme ale i oficiální zprávy od Intelu včetně testů. Vzhledem k historickým přešlapům společnosti ale mnozí těmto těstům jistě nebudou věřit. A i kdyby Intel tyto přešlapy neměl, oficiální čísla je vždy dobré brát trochu s rezervou. Ukázal nám testy grafické karty Arc A750 Limited Edition.



Intel se v tomto případě snažil ukázat se v co nejtransparentnějším světle, takže zveřejnil podrobnější konfiguraci sestav, zkusil celkem 48 her (42 v DirectX 12 a 6 ve Vulkanu), a to v rozlišeních 1080p a 1440p. Tímto by se měl omezit tzv. "cherry picking" (vybírání si "třešniček", tedy těch her, které danému produktu sedí), byť ani při takovém počtu to nelze vyloučit.



Testy probíhaly na sestavě s procesorem Intel Core i9-12900K se základní deskou Asus ROG Maximum Z690 Hero (BIOS 1601), obě sestavy měly paměti Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2×16GB) DDR5-5200 běžící na DDR5-4800 CL38, 4TB SSD Corsair MP600 Pro XT, operační systém Windows 11 Pro 22000.795 a nastavené napájení na rovnovážné. Intel vždy vzal mediánový výsledek ze tří pokusů. Pozor akorát musíme dávat na to, že si Intel neodpustil grafy nezačínající na nule, což zvýrazňuje rozdíly mezi kartami. Ještě připomeňme, že A750 by mělo mít 24 Xe jader s celkem 384 EU (3072 shaderů), 8 GB paměti GDDR6 16Gbps na 192bitové sběrnici.



V případě 42 her v DirectX 12 v rozlišení 1080p jsou výsledky dost vyrovnané. Graf se dělí téměř v polovině, Intel Arc A750 si bere trochu větší kousek. Rozdíly jsou od -24 % do +20 % pro Intel, nicméně v průměru se Intelu podařilo dosáhnout 3 % do plusu.

Když se zvýší rozlišení na 1440p, Intel zvyšuje své vedení. Tam už má Intel náskok ve dvou třetinách herních titulů v rozsahu od -15 % do +24 %. V průměru jde o 5% náskok pro grafickou kartu Arc A750.

Nakonec tu máme ještě 6 her v prostředí Vulkan a i zde jsou dosaženy velmi podobné výsledky. V rozlišení 1080p Intel dosáhl v průměru +4 %, ve vyšším rozlišení 1440p jde pak znovu o +5 %.