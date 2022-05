Intel otevřel virtuální hardwarové muzeum

Muzeum Intelu zřejmě ještě není zcela dokončeno, neboť mnohé obrazovky vyzývající nás k přistoupení a zhlédnutí prezentace aktuálně nefungují, ale jinak už se můžeme virtuálním prostorem volně procházet a číst si alespoň popisky vedle exponátů, což je například obrovský ingot, z nějž se následně jako kolečka salámu odřezávají křemíkové wafery.

Muzeem se pohybujeme stejným způsobem jako po panoramatických mapách, což ostatně není náhoda, neboť celý model muzea byl vytvořen týmem, který vyvíjí Google Street View. Ten si zašel do muzea v Santa Claře a do vzniklých virtuálních prostor už Intel jen zasadil své exponáty. I proto tu tak najdeme takové detaily, jako je hasicí přístroj, s nímž by se zde nikdo jinak asi neobtěžoval.

Co se týče exponátů, prohlédnout si můžeme jednak to, co ukazuje samotný model a jeho textury a malým kroužkem jsou pak označeny další možné interakce a doplňující informace. Může se jednat o prosté okno s textem a případným odkazem na stránky, 3D model nebo video. Jak už ale bylo řečeno, těchto interakcí zatím není mnoho, takže by virtuální muzeum Intelu ještě snad mělo být doplněno o další části výstavy.

V současném stavu tak tento projekt slouží spíše jen jako rozcestník, s jehož pomocí nás Intel odkáže na své již dávno existující stránky, kde se můžeme dozvědět více třeba o tématu vodičů a polovodičů. Občas narazíme také na malé puzzle, jako je "binární stěna" se skrytým slovem v binárním kódu. A nejen modří mohou tušit, jaké slovo to asi bude, když má jít právě o pět písmen.

Z technického hlediska tak tento počin Intelu vypadá pěkně, ovšem z obsahové stránky je to spíše bída, již nevylepší ani to, že mnohé texty na texturách jsou těžko čitelné.