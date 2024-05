Intel Panther Lake-H spatřen s 12 Xe jádry architektury Celestial

Na tento a příští rok má Intel velmi ambiciózní plány. Chce totiž uvést hned tři nové procesorové architektury. Tou první je Arrow Lake, který na nás čeká už za dveřmi, dále to má být Lunar Lake, který má získat novou architekturu GPU Battlemage a výrazně výkonnější NPU. Kolem poloviny příštího roku to bude zbývající Panther Lake, který se už údajně v prvních vzorcích vyrábí a Intel tak už má ověřovací kusy těchto procesorů. Podle uniklých informací se měl objevit záznam o procesoru Panther Lake-H (PTL-H), tedy mobilní verzi procesoru ve výkonnějších specifikaci (řada H).



Ten má mít 12 Xe jader, tedy o 50 % více než nynější Meteor Lake, což by mohlo znamenat velmi vysoký výkon integrované grafiky, neboť už nynější Meteor Lake je dost výkonný. Když k tomu přičteme další novou architekturu Celestial, mohlo by to být skutečně zajímavé. Zarážející je na tom akorát to, že Alchemist vydržel několik let, následující architektura CPU (Arrow Lake) má mít pořád ještě Alchemist, jenže pak by hned dvě po sobě následující architektury procesorů měly rychle přejít přes Battlemage (Lunar Lake) na Celestial (Panther Lake). Celestial Xe3-LPG (GG3-CT) má těžit také z přechodu na paměti LPDDR6, které by měly být rychlejší a umožnit tak navýšit nejen obecný, ale i grafický výkon.

Ještě připomeňme, že Panther Lake by si měl zachovat úsporná jádra Skymont, v případě výkonných má jít o jádra Cougar Cove. Oproti Lunar Lake má dále výrazně navýšit výkon NPU a celkový výkon pro AI má vzrůst na dvojnásobek. Procesory by měly být patrně vyráběny procesem Intel 18A, jejich GPU část by mělo mít na starosti TSMC, nejspíše 3nm procesem.