Intel podpoří prodeje GPU Arc softwarem za $370 zdarma včetně Call of Duty

Už několikrát v historii se stalo, že byl prodej hardwaru podporován marketingovou akcí, která přinášela např. nějaké hry zdarma. Vypadá to, že se něco podobného stane i u grafických karet Intelu. Na stránkách Software Advantage Program na webu společnosti se totiž objevila akce, která při nákupu zařízení s vybranými kombinacemi procesorů Intel a grafických karet Intel Arc může zákazníkovi přinést zdarma software v hodnotě přes 370 USD. Zájemci musí mít účet u Intelu a nakoupit zařízení u maloobchodního prodejce, který je do akce zapojen a zákazníkovi dodá příslušný alfanumerický klíč.



Podle stránek Intelu se má akce týkat zařízení koupených už od 25. srpna 2022 do 31. prosince 2022 a jde o grafické karty Arc A550M, A580, A730M, A750, A770 a A770M s vybranými procesory Intel Core 12. generace (přehled kombinací na stránkách Intelu ). Půjde tedy notebooky a PC vybavené těmito kombinacemi CPU a GPU Intelu. Zde budou k dispozici i "sety" procesorů a grafických karet Intelu pro stavbu počítače svépomocí, na které by se akce mohla vztahovat, v tuto chvíli není jasné.

Obsahem zdarma budou hry Call of Duty: Modern Warfare II (69,99 USD), Ghostbusters: Spirits Unleashed (39,99 USD), Gotham Knigts (59,99 USD) a DLC za 20 USD do Vampire: The Masquarade Bloodhunt. K tomu tu máme přístup ke 3 z 5 aplikací Cyberlink PowerDirector 365 (69,99 USD), D5 Render (114 USD), Magix Video Pro X 14 (60 USD), Topad Gigapixel AI (99,99 USD) nebo XSplit Premium Suite (60 USD). Zde je dobré podotknout, že většina těchto aplikací je za předplatné, takže patrně půjde o přístup na jeden rok.