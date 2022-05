Intel poprvé zapnul a nabootoval 7nm Meteor Lake

Intel se tak chystá vypustit do světa další 10nm procesory, které naváží na aktuální Alder Lake. Půjde opět o 10nm procesory, které mají dostat vylepšená hlavní jádra a více slabších jader, což bude zřejmě největší změna. Budeme tu tedy mít stále 8 hlavních jader, ovšem již Raptor Cove slibujících vyšší výkon na takt a pak až 16 stávajících jader Gracemont, čili celkově až 24jádrové CPU (24C/32T). V ostatních ohledech ale půjde v podstatě o stejnou platformu, jakou nabízí dnešní Alder Lake, i když Intel už chce v rámci nových desek výrazně tlačit na přechod vstříc pamětem DDR5. To by mělo znamenat, že výrobci desek budou nuceni nabízet jen minimum desek pro DDR4, ale zda poslechnou a jaké páky na ně Intel použije, to už je jiná věc.

Procesory Meteor Lake už budou zcela jiná písnička. Na ně si počkáme přibližně celý rok, i když Intel se nyní zdráhá upřesnit, kdy to přesněji bude. Meteor Lake už ale budou první vícejádrové procesory Intelu, které se dostanou do mainstreamu. Měli jsme tu sice již třeba Kaby Lake-G nebo úsporné procesory tvořené pomocí technologie Foveros, ale v jejich případě se o mainstreamu nedalo mluvit, zatímco Meteor Lake už budou představovat jednoduše řadové Core, a to 14. generace.



Intel chce přitom ještě letos vypustit na trh své vícečipové serverové procesory Sapphire Rapids, které ale budou mít svým provedením k Meteor Lake daleko. Sapphire Rapids totiž budou tvořeny čtyřmi stejnými čipy (dlaždicemi), z nichž každá by tak mohla teoreticky fungovat samostatně (podobně jako v první generaci EPYC/Threadripper). Meteor Lake budou mít spíše blíže k uvedeným Kaby Lake-G, čili tu bude samostatná dlaždice CPU jádry, dále s integrovaným GPU a pak ještě SoC a I/O dlaždice.

Michelle Johnston Holthaus (EVP & GM, Client Computing, Intel) přitom nyní oznámila , že první vzorky Meteor Lake již fungují, přičemž Pat Gelsinger při příležitosti zveřejnění nových finančních výsledků sdělil i to, že už i bootují systémy Windows, Linux i Chrome. Dle šéfa Intelu to tak vypovídá i o stavu výrobního procesu Intel 4 (dříve 7nm), ale víc jsme se k tomu nedozvěděli.

Meteor Lake také přijdou na trh již v době, kdy budou aktuální (či téměř aktuální) grafické karty Arc generace Battlemage. I jejich iGPU by tak mohla být na nich založena, i když zatím vůbec nevíme, co od Battlemage očekávat, což v podstatě ještě stále nevíme ani v případě aktuálních Alchemist. Intel se ale už dříve kasal, že Meteor Lake dosáhnou výkonu srovnatelného se samostatnými GPU, ale pod to lze schovat v podstatě cokoliv.