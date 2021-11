Intel potvrdil existenci Arc Alchemist se 448 Xe jádry

My už přitom víme, že GPU s 512 Xe jádry by mohlo být využito i na kartách, kde bude aktivováno jen 384 jader, ovšem nyní byl potvrzen i mezistupeň využívající 448 jader, o němž už dříve mluvil TUM_APISAK

Otázka je, zda bude také něco mezi DG2-384 a DG2-128, neboť i tato mezera je velice široká a pokud si Intel nechystá nějaké další GPU dejme tomu s 256 Xe jádry, jako že se o takovém naposledy mluvilo v červnu, pak je tu jediná možnost, a sice že využije ještě více osekané DG2-512 či DG2-384.

DG2-448 byly mimochodem potvrzeny v ovladačích pro OpenGL a Vulkan a o tomto GPU mluví konkrétně člen intelovského Open-Source Driver Team. Jak to ale bude s konfiguracemi jednotlivých GPU?

Vcelku elegantní řešení by představovalo připravení celkem třech GPU, z nichž dvě by přišla i v osekaných verzích. Čili tu máme v takovém případě jednak DG2-512 a slabší verzi DG2-448, přičemž o nich se dá už mluvit prakticky s jistotou stejně jako o DG2-128. Otázka je, zda DG2-512 poslouží i pro vytvoření karty s 384 Xe jádry, anebo bude DG2-384 plná verze dalšího, již třetího čipu, která pak bude použita pro karty s 256 Xe jádry.

Intel může samozřejmě teoreticky využít DG2-512 i na kartách se 448, 384 a 256 jádry, ale to by v této době nedávalo smysl. Lze totiž předpokládat, že proces N6 firmy TSMC nebude tvořit až tak velké zmetky, aby měl Intel dost DG-512, které by musel osekat na pouhou polovinu jader. Podobné produkty přitom už na trh přišly, ale spíše později a ne rovnou při nástupu nové generace na trh. Vzpomenout můžeme třeba na GeForce RTX 2060 TU104 využívající pro svých 1920 shaderů GPU z karet RTX 2080 Super s 3072 shadery, čili ani zde nešlo o zkrouhnutí jejich počtu na polovinu stejně jako v případě GeForce GTX 1650 s TU116 (896 vs. plných 1536 CUDA).

Na druhou stranu, Intel dosud ukázal jen GPU s 512 a 128 Xe jádry, respektive ve svých materiálech prostě ukázal jen dvě a ne tři GPU Alchemist. Takže jako obvykle uvidíme a necháme se překvapit, třeba verze DG2-384 a 256 ani nepřijdou na trh (alespoň ne hned).

