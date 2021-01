Intel potvrdil svůj záměr vyrábět Alder Lake od druhé poloviny roku

Vypadá to, že nadcházející nový CEO Intelu Pat Gelsinger je plný nadšení a chce se co nejdříve pustit do díla, ostatně mluví o tom, že konečně má svou vysněnou práci. Nicméně Intel ještě pochopitelně jistou dobu pojede v kolejích nastavených starým vedením a do toho jistojistě spadá také vývoj generace Alder Lake.

Intel nyní potvrdil, že si chystá desktopové i mobilní Alder Lake, jež jsou na cestě k tomu, aby byla schválena jejich výroba v průběhu druhé poloviny tohoto roku. Čili stále tak existuje možnost, že desktopové Alder Lake-S dorazí necelý rok po Rocket Lake-S.

Vedle Alder Lake také Intel vkládá velké naděje do serverové generace Sapphire Rapids, a to na rozdíl od Ice Lake-SP, jež mají představovat tak trochu to, co Rocket Lake-S v desktopech, čili jakési nouzové řešení, když to řekneme expresivně. Právě i Sapphire Rapids by měly být připraveny pro výrobu ještě letos, ale to už spíše na samotném konci roku.

Intel tak pravděpodobně do jednoho roku přinese na trh své první 10nm desktopové procesory, které navíc jako první takové vůbec nabídnou hybridní architekturu tvořenou silnými jádry Core a slabšími Atomy. Proslýchá se, že je bude řídit hardwarový plánovač a půjde přinejlepším o konfiguraci 8C/16T v silných jádrech plus 8C/8T ve slabých. Dále už se můžeme těšit na paměti DDR5 i PCIe 5.0 a samozřejmě na novou patici LGA 1700, čili půjde o pokrok na všech frontách.

Díky rozhovorům s vedením Intelu vedeným po zveřejnění finančních výsledků jsme se tak dozvěděli řadu věcí o procesorech, ovšem pokud jde o nové výkonnější samostatné grafiky Xe-HPG, stále je ticho po pěšině. Mluvilo se pouze o slabých Xe MAX, které už jsou dávno tu a jde ještě o produkty vycházející z DG1.

