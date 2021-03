Intel potvrzuje chystané Raptor Lake, Meteor Lake i Xe-HPG DG2

Intel tak na svých stránkách zveřejnil informace, které potvrzují přípravu příštích procesorových generací Raptor Lake a Meteor Lake a dále se dočteme o produktech Xe-HPG DG2 a ze světa HPC pak o Emerald Lake a Ponte Vecchio.

Dozvídáme se tak, že procesory Raptor Lake opravdu přijdou na trh a že by měly vycházet z chystaných Alder Lake, čili půjde o vzájemně do jisté míry kompatibilní 12. a 13. generaci procesorů Core, které budou tvořeny 10nm procesem Enhanced SuperFin.



Další dvojice představující 14. a 15. generaci by tak měla být Meteor Lake a Lunar Lake, čili takový je aktuální plán Intelu, který se pochopitelně ještě může změnit. Právě Meteor Lake by měly v roce 2023 nastoupit už jako 7nm procesory a Lunar Lake o rok později jako další 7nm generace. Dál už nyní nevidíme ani s pomocí fám, ovšem Patrick Gelsinger ve vedení Intelu už dal vědět, že chystá oživit strategii Tick-Tock a dle ní by měl logicky poté v rámci 16. generace následovat už nový proces (5nm?).





A aby to bylo přehledné, uvedeme si aktuální a chystané desktopové procesorové generace Intelu v tabulce

Generace Výrobní proces Jádra/vlákna TDP Čipová sada Patice Paměti PCIe Rok Comet Lake (10th Gen) 14nm 10/20 35-125W 400-Series LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020 Rocket Lake (11th Gen) 14nm 8/16 ? 500-Series LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 4.0 2021 Alder Lake (12th Gen) 10nm (ESF) 16/24? ? 600 Series? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2021 Raptor Lake (13th Gen) 10nm (ESF) 16/24? ? 700-Series? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2022 Meteor Lake (14th Gen) 7nm (EUV) ? ? 800 Series? LGA 1700 DDR5 PCIe Gen 5.0? 2023 Lunar Lake (15th Gen) 7nm (EUV)? ? ? 900 Series? LGA 1700? DDR5 PCIe Gen 5.0? 2024 Intel dále na svých stránkách potvrdil (via VideoCardz ), že jeho grafiky Xe-HPG pro naše PC budou opravdu vybaveny 128, 384 a 512 EU, což znamená 1024, 3072 a 4096 shaderů, přičemž jednotlivé karty budou dále mít k dispozici 4 GB, 6 GB nebo až 16 GB paměti. Ovšem to nelze automaticky přiřadit k verzím dle počtu EU, vzniknou tu různé modely třeba s 12 GB paměti a 384 EU a podobně. Zajímavé je spíše to, že Intel se chystá využít dokonce až 18GT/s paměti GDDR6, které už nemají daleko k 19GT/s v případě GDDR6X na RTX 3080. Dosud nejrychlejší GDDR6 přitom využívá na moderních kartách společnost AMD, a to 16GT/s verze na Radeonech RX 6000.

