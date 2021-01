Intel potvrzuje grafiku Xe-HPG vybavenou až 512 EU

Intel může mít velký zájem na tom, aby dostal na trh své Xe-HPG co nejdříve, čili dokud trvá velký nedostatek karet firem AMD a NVIDIA. Dá se totiž očekávat, že lidé budou ke grafikám firmy, která naposledy jako samostatný grafický čip pro karty vymyslela už dávno zapomenutý i740, spíše nedůvěřiví.

Na druhou stranu, pokud si Intel své grafiky Xe-HPG nechává vyrábět jinou společností, přičemž v úvahu připadá v podstatě jen TSMC nebo Samsung, lze počítat s tím, že jimi asi nebude schopen zahltit trh, stejně jako toho není schopna ani NVIDIA (Samsung) či AMD (TSMC).

Prozatím ale víme jen to, že Xe-HPG přijdou na trh někdy v průběhu tohoto roku (možný je druhý kvartál po boku s Tiger Lake-H) a je veliká otázka, do jaké výkonnostní třídy se zařadí jejich nejvýkonnější verze, v jejichž případě už bylo v samotných ovladačích od Intelu potvrzeno, že ty nabídnou 512 EU. Takový počet by šel přirovnat ke grafice vybavené 4096 shadery a byla by opravdu velká senzace, kdyby se taková dokázala vyrovnat dnešnímu hi-endu.

Nicméně Intel pochopitelně nemusí chtít cílit tak vysoko a jako nováček na trhu s grafickými kartami se může chtít zaměřit spíše právě na masy, protože lze předpokládat, že kdo nemá hluboko do kapsy, ten si stejně vybere spíše osvědčeného výrobce. Na mainstream také ukazuje informace o 8 GB paměti GDDR6.

Zatím tak čekáme i na potvrzení toho, kde a jakým procesem se DG2 vyrábí a později budou vyrábět masově. Aktuálně tu máme pouze fámu, že půjde o 6nm proces firmy TSMC , jenž má stavět na 7nm procesu N7 a využívat už EUVL.

Díky ovladačům Intelu už známe i Device ID grafiky DG2, čili 0x4F80, dle nějž ji bude možné později případně identifikovat. A krom toho se objevila i ID pro Arctic Sound (Xe-HP ATS) a Ponte Vecchio (Xe-HPC PVC).



