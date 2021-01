Intel připouští možnost využití cizího procesu ve vlastních továrnách

A 7nm proces je stále v nedohlednu, zatímco nejlépe na tom není ani 10nm proces, pokud jde o výtěžnost. Intel se tak ocitá v úzkých a už v polovině předchozího roku přiznal, že bude nejspíše okolnostmi donucen využít výrobní kapacity jiných firem, což se má mimo jiné týkat i výkonných grafických čipů Xe-HPG pro naše počítače. O těch se zatím ani na virtuálním CES 2021 nemluví, ale máme tu jiné téma.

Dosavadní CEO firmy Bob Swan, za nějž se mimochodem prý aktuálně hledá náhrada, jejíž ohlášení už je možná na spadnutí, nám potvrdil, že existuje možnost licencování cizího výrobního procesu. To znamená, že Intel by zopakoval tah firmy GlogalFoundries, která si dříve licencovala 14nm proces firmy Samsung a použila ho především pro výrobu první generace procesorů AMD Zen a posléze i ve vylepšené podobě (12nm) pro Zen+.

Bob Swan tak vůbec nevyloučil možnost, že by Intel využil výrobní proces firmy TSMC anebo Samsung a je třeba říci, že by šlo možná o velice rozumné rozhodnutí. To by se mohlo týkat právě 7nm technologie, pro niž by Intel mohl najít náhradu u konkurence, neboť pokud si své problémy nevyřeší sám, zbude už jen možnost využití cizích výrobních kapacit. A ty, jak dobře víme, jsou aktuálně velice vytížené a těžko to bude brzy lepší, možná spíše právě naopak.

Jisté je však to, že poslední, co trh potřebuje, je krach výrobních kapacit Intelu. Ten by mohl nastat v případě, že by se mu nepovedlo v rozumné době přijít s novým procesem (7nm) a zároveň by nedokázal navýšit výtěžnost 10nm procesu, neboť 14nm technologie už je aktuálně opouštěna a nedokáže nabídnout nic nového. Svět zkrátka výrobní kapacity Intelu potřebuje a je v zájmu všech, aby se ten dokázal pohnout z místa a postavit se opět na stejnou úroveň vedle firem TSMC a Samsung.

Sám Bob Swan také přiznal, že prostý outsourcing výroby čipů může snadno přinést problémy s dodávkami a přirozeně také představuje nižší marže. Čili licencování cizího procesu by mohlo představovat vhodnější způsob, jak vyřešit problémy Intelu, nicméně je tu i otázka, jak dlouho by takový úkol mohl trvat od prvotního rozhodnutí po spuštění výroby, ovšem do toho už nemůžeme vidět.

O případném rozhodnutí bychom se mohli dozvědět již brzy, a to příští týden (21. ledna), kdy Intel zveřejní své finanční výsledky za poslední loňský kvartál.

