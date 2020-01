Intel prý může nechat některá svá CPU vyrábět v GlobalFoundries

Pokud by si někdo takovouto zprávu kompletně celou vymyslel, osobně bych se vůbec nedivil, a to ze dvou důvodů. GlobalFoundries (GloFo) se jako výrobní partner Intelu přímo nabízí díky tomu, že má k dispozici technologii, která by produkci slabších procesorů jistě bez problémů zvládla a navíc to aktuálně nevypadá, že by v GloFo nevěděli kam dříve skočit. Ale především, takováto spolupráce mezi Intelem a firmou, která původně vznikla z továren samotného AMD, působí velice pikantně. Ale dojmy stranou, co koluje Internetem?

Server wccftech se odvolává pouze na jeden svůj zdroj, takže zdrženlivost je opravdu namístě. Nicméně sám Intel se ozval, že letos hodlá o celou čtvrtinu zvýšit svou kapacitu výroby s ohledem na počet zpracovaných waferů, z čehož je znát, že opravdu nestíhá a přichází o tržby, zisk i podíl na trhu. V takové chvíli prostě můžeme uvažovat o tom, že Intel prostě sáhne po tom, co se mu nabízí, zvláště když je na cestě nová generace Comet Lake, jejíž procesory budou kvůli nárůstu počtu jader ještě větší než dříve.

Už dříve se přitom tvrdilo, že Intel nechá některé své procesory vyrábět jinou firmou, a to konkrétně tchaj-wanskou TSMC a nedávno se ve stejném smyslu mluvilo i o grafických čipech generace Xe. GloFo je tak další na řadě a v jejím případě by to mohly být Celerony a Pentia či maximálně Core i3, či prostě slabé procesory s nižším TDP a spotřebou, jež by obecně nepotřebovaly ten nejlepší proces 14nm třídy, jaký je k dispozici.

Víc k tomu asi netřeba říkat, snad jen to, že si můžeme jen počkat, zda se něco podobného vůbec někdy potvrdí. Těžko někdo bude takovou informaci vyvracet, ostatně samotný Intel na podobné zprávy nepřekvapivě nereaguje.

