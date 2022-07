Intel prý zdraží nejen procesory, některé produkty až o 20 %

Intel si pro nás chystá jednu nemilou záležitost. Společnost měla totiž v minulých týdnech začít informovat své zákazníky o plánovaném zvýšení cen většiny produktů. To se tedy může týkat serverových i spotřebitelských procesorů, může jít také o další čipy, které firma vyrábí. Nejčastěji se s čipy Intel můžeme setkat např. ve Wi-Fi síťových kartách. Zdržení by se tak mohlo promítnout např. do cen notebooků, kde by zdražil procesor i Wi-Fi karta.











Bohužel nevíme, kolik bude zdražovat který konkrétní produkt. Hovoří se akorát o tom, že to může být až o 20 %. Některé produkty tak zdražit nemusejí, u některých to mohou být jednotky procent, a některé mohou jít s cenou až o oněch 20 % výše. Důvodem k navýšení cen Intelu jsou podle slov společnosti rostoucí výrobní náklady, dojít by k němu mělo patrně na podzim. Připomeňme ještě, že Intel nedávno oznámil pozastavení nabírání nových pracovníků. Velkou otázkou také je, jak na tento fakt zareaguje AMD. Ponechá své ceny a stane se cenově výhodnějším, nebo toho využije také ke zdražování?