Intel pustil do obchodů už i Alder Lake s 35W TDP

Dle TDP pochopitelně nemůžeme plně posuzovat spotřebu a výdej tepla procesorů Intel, ovšem až na ty, které zcela postrádají turbo. Nicméně i PL2, čili spotřeba procesorů v zátěži s turbem, je v případě modelů T také výrazně snížena, což se samozřejmě odrazí i v taktech. Na druhou stranu, například u modelu Core i7-12700T je PL2 99W oproti 180 W u základního modelu 12700, přičemž nejvyšší turbo má model T jen o 200 MHz níže.

To platí pro výkonná i slabá jádra, ale na druhou stranu bychom měli srovnávat spíše turbofrekvence všech jader, kde je to už dle dostupných informací zcela jiné a jde o 800MHz rozdíl. Zkrátka a dobře, modely T procesorů Intel jsou úspornější, ale za cenu výrazně nižších taktů, což nakonec platí i pro Celeron G6900T bez turba, který na 35 W nabídne takt 2,8 GHz, zatímco základní G6900 dosahuje na svých 46 W taktu 3,4 GHz.





Dle zdroje si Intel přichystal už i modely Core i7-12700T a Core i9-12900T, které měl nejdříve začít dodávat na trh v Evropě a Japonsku. V nabídce obchodů se ale tyto modely ještě zpravidla nenacházejí, ovšem pokud jde o ceny ty by měly plně odpovídat základním verzím Core i7-12700 a Core i9-12900. Reálně by ale mohly být dražší stejně jako jiné čerstvě dorazivší novinky.

Dále tu máme i zbylé 35W Alder Lake-S, a to Core i5-12600T, Core i5-12500T, Core i5-12400T, a Core i3-12300T, pak i slabší Pentium Gold G7400T a Celeron G6900T. Někteří prodejci přitom mají tendenci tyto úspornější procesory nabízet za vyšší ceny, ačkoliv ty jsou vždy nachlup stejné jako v případě základních verzí. Těžko říci čím to je, ale zřejmě půjde o jakousi představu o tom, že snížené TDP představuje jakousi výhodu, zatímco ve skutečnosti jde prostě jen o jinou konfiguraci. Ostatně sám Intel dříve nabízel své procesory s nižší spotřebou za vyšší ceny, ale to už dávno neplatí.

Dobrá zpráva ale je už jen to, že modely T začaly proudit na trh, neboť obvykle to Intelu trvá dva nebo i tři měsíce od jejich oficiálního představení. V případě Alder Lake-S to tak trvalo pouze měsíc a i z toho je patrné, že Intel spěchá. Ještě letos totiž chce na trh vyslat další generaci 10nm procesorů, a sice Raptor Lake, takže je pochopitelné, že chce mít na trhu co nejdříve ucelenou nabídku nových Alder Lake, aby se na něm mohly chvíli ohřát.



