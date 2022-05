Intel Raptor Lake i Sapphire Rapids by mohly nastoupit v říjnu a co AMD?

Enthusiastic Citizen nyní už vystupuje jako ECSM_Official a informuje nás o tom, co se mu doneslo o nástupu nových procesorových generací firem AMD a Intel chystaných na tento rok.

Intel si tak dle tohoto zdroje chystá HEDT verze serverových Sapphire Rapids pro čipset W790, které budou představeny snad během října a podporovat budou pouze DDR5. Je ostatně běžné, že HEDT procesory Intelu využívají nový paměťový standard mezi prvními, přičemž nyní by je pochopitelně předhonily Alder Lake, ale ty podporují zcela běžně i DDR4 a starých verzí pamětí se nezbaví ani nástupnické Raptor Lake.





Raptor Lake sice dostanou také nové čipové sady pod vedením Z790, přičemž slabší a levnější H770 a B760 nastoupí později až v příštím roce. Ale to stejně nebude moc vadit, neboť nové procesory mají podporovat i dnešní desky, čili si moc ani nemusíme dělat z toho, že výběr modelů se sloty pro DDR4 už má být slabší.

Dále už následuje Raphael od firmy AMD, čili Ryzeny 7000, které prý budou představeny a vypuštěny na trh asi v srpnu, a to nejdříve s deskami s X670E a X670, přičemž levnější B650E a B650 přijdu později a ještě mnohem později pak A620, o němž se samotné AMD dosud ani nezmínilo. A i tento zdroj uvádí to, co jsme se dozvěděli od AMD tento týden, čili že B650 bude podporovat přetaktování, což neplatí pouze pro A620.