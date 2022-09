Intel Raptor Lake se povedlo přetaktovat na 8,0 GHz

Frekvence procesorů rostou v posledních letech už docela pomalu, byť v poslední generaci jsme se u obou táborů AMD i Intel dočkali (resp. dočkáme) trochu většího nárůstu a procesory se začínají přibližovat 6GHz frekvenci. Navíc to vypadá, že v případě Intelu tu budeme mít procesory Raptor Lake s velmi solidním potenciálem pro přetaktování. Objevil se totiž screenshot z úspěšného pokusu o dosažení frekvence 8,0 GHz. Ta není ani při extrémním overclockingu příliš běžná a v historii bylo jen málo řad procesorů, které ji dokázaly překonat (např. Celerony D nebo AMD FX). Z moderních procesorů se nejvýš dostal Intel Core i9-10900K se 7,7 GHz.



Na již zmíněném screenshotu je záběr z CPU-Z s inženýrským vzorkem procesoru Intel Core i9-13900K, který běžel na frekvenci přesně 8000,0 MHz. Overclocker toho dosáhl vypnutím všech úsporných jader E-Core, vypnul také funkci Hyper-Threading. Chlazení pochopitelně nebylo pomocí vzduchu nebo vody, ale tekutým dusíkem. Zajímavá je hodnota napětí, která činila hodně vysokých 1,792 V. Otázkou ale pochopitelně zůstává, zda nejde o nějaký podvrh.

Připomeňme, že Core i9-13900K je procesor s 24 jádry a podporou 32 vláken (8 P-Core a 16 E-Core). Základní takt činí 3,0 GHz, Boost na všech P-Core činí 5,5 GHz, nicméně Boost na 1-2 jádrech může být až 5,8 GHz. Máme tu 68 MB cache paměti, 125W TDP PL1 a 253W PL2, v režimu Extreme Performance Mode by to mělo být až 350 W. Kolik bral procesor při tomto pokusu, to raději ani neodhadovat.