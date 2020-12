Intel Rocket Lake na 5 GHz útočí i na Ryzen 7 5800X

Intel Rocket Lake-S by měly nastoupit ještě během prvního kvartálu příštího roku, a to jednak pro aktuální desky s čipsety série 400, vedle nichž by měla nastoupit i nová generace, série 500 . S její pomocí bude chtít Intel asi zajistit především to, abychom měli záruku podpory sběrnice PCIe 4.0. Tu dnešní desky s 400 Series podporují v řadě případů také, ale kdo ví, jak to s nimi ještě bude.