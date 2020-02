Intel ruší vývoj Nervany, soustředí se na Habanu

Intel se také rozhodl, že již existující karty NNP-I 1000 (Spring Hill) založené na technologiích Nervany bude na trhu podporovat kvůli řadě zákazníků, kteří na ně spoléhají. Ovšem karty NNP-T (Spring Crest) určené pro trénování neuronových sítí a jejich vývoj rovnou ruší.

Vypadá to tak, že Intel v Habana Labs našel vhodnější řešení než to, které mu nabízí Nervana. Ostatně obě tyto společnosti se zaměřovaly na vývoj AI řešení hlubokých neuronových sítí pro datová centra a už v době akvizice Habany se mluvilo o tom, co to bude znamenat pro Nervanu, neboť bylo zřejmé, že Intel asi těžko bude souběžně vyvíjet dvě vzájemně si konkurující architektury. Oficiální stanovisko Intelu na konci předchozího roku bylo ale to, že roadmapy se zatím měnit nebudou a Habana zůstane nezávislá, a tedy neintegrovaná do struktur Intelu.

Nyní není jasné, co má toto rozhodnutí znamenat pro divizi AI Platforms Group a její tým Nervany. Ten by mohl být nakonec spojen s Habanou, stejně jako Intel před několika lety spojil svou Automated Driving Group s tehdy také nezávislou firmou Mobileye. A ostatně i ta nyní vyvíjí AI produkty (EyeQ), ovšem pochopitelně s úzkým zaměřením na autonomní řízení.

Habana stejně jako Nervana nabízí dva čipy pro trénování (Gaudi) a provoz hluboký neuronových sítí (Goya), přičemž Gaudi je založen na architektuře čipů Goya a využívá stejné hardwarové i softwarové IP. To je odlišné od přístupu Nervany, jejíž NNP-I a NNP-T jsou značně rozdílné čipy. NNP-T byl vyvinut přímo Nervanou a vyráběn firmou TSMC, zatímco NNP-I už je založen i na intelovských technologiích a vyráběn je jeho 10nm procesem.

Vypadá to tak, že Habana bude pod křídly Intelu pokračovat a na Nervanu můžeme postupně zapomenout.

