Intel s AMD v boji proti nedostatku investují do výroby substrátů a pouzdření

Výrazně zvýšený zájem o počítačové komponenty, elektroniku, automobily a jakékoliv jiné zboží využívající počítačové čipy, tištěné spoje a jiný potřebný hardware pochopitelně způsobuje vyšší poptávku i po různých materiálech, z nichž se čipy a vše ostatní vyrábí. Jde také už o několikrát zmíněný ABF ( Ajinomoto build-up film ), čili izolační pryskyřice využívané v procesu pouzdření čipů pro propojení vnitřních obvodů čipu s konektory pouzdra. ABF se nyní už dlouhodobě nedostává a to je problém pro všechny výrobce čipů a všechny jejich zákazníky. I tomu se chce věnovat Intel a AMD, které dle Tom's Hardware investují do pouzdření a výroby substrátů.

Právě potřebný ABF je dnes vyráběn pouze jedinou společností, jak ostatně naznačuje už označení materiálu. Jde o Ajinomoto Fine-Techno Co. a je zřejmé, že pokud tato firma nestíhá vyrábět, platí to samé i pro všechny výrobce čipů, kteří ABF využívají. Ovšem jak se dozvídáme, o výrobní kapacity samotného Ajinomota tu nakonec nejde (nebo už nejde?), nýbrž o firmy označované jako OSAT (OutSourced Assembly and Test), které takové materiály využívají.

OSAT se zabývají právě pouzdřením čipů a následného testování a jejich služby využívají částečně i firmy, které mají vlastní kapacity pro pouzdření a pak samozřejmě i ty, které nemají vůbec žádné vlastní kapacity. Čili je tu jednoduše problém s tím, že OSAT firmy nestíhají a nemohou své linky rozšířit přes noc. Potřebují k tomu příslušnou výbavu, která nemůže být dodána hned, a tak je třeba počkat na rozšíření výrobních kapacit, což se týká třeba společnosti ASE Technology nebo Kinsus.

Dle vyjádření Lisy Su ( SeekingAlpha ) hodlá AMD investovat do OSAT firem, aby jim pomohlo co nejdříve navýšit kapacitu pro pouzdření a testování čipů, v čemž budou pro AMD zřejmě ukryty i nějaké výhody, jako je vyhrazená kapacita. Právě AMD totiž už své vlastní kapacity pro pouzdření nemá, neboť je prodalo v roce 2016, kdy zoufale potřebovalo peníze. Nyní tak musí přijmout fakt, že OSAT firmy nedokáží poptávku uspokojit, za což dle Lisy Su mohou zanedbané investice.

Poklud jde o Intel, pak ten samozřejmě vlastní zařízení pro pouzdření a testování má, a to v různých zemích, kde investoval zvláště v minulých letech, kdy potřeboval zvýšit celkovou kapacitu výroby. Ovšem právě i Intel do budoucna více využije služeb jiných firem, pokud jde o dodávky substrátů a naváže s nimi úzkou spolupráci, díky čemuž bude moci výrazně zvýšit svůj výstup už v tomto roce.

