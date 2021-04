Intel Sapphire Rapids: až 56 jader a 64 GB HBM2, budou i pro desktopy

Už dávno víme o tom, že v rámci 10nm serverových procesorů Intel mají nové Ice Lake-SP oproti Sapphire Rapids představovat nesmělý pokus. Ostatně využívají už starší mikroarchitekturu Sunny Cove i starší verzi 10nm procesu, ovšem i tak si Intel oproti 14nm Cascade Lake a Cooper Lake polepšil.

- klikněte pro zvětšení -

My se ale nyní chceme věnovat generaci Sapphire Rapids a platformě Eagle Stream, která již bude založena na 10nm procesu Enhanced SuperFin a využije moderní jádra Golden Cove s vyšším výkonem na takt oproti Sunny Cove i podporou BFloat16. Nastoupit by přitom měly možná již letos, ale spíše až v příštím roce.

Uvidíme ovšem, jakou strategii Intel zvolí, neboť podobné by to mělo být s Alder Lake-S, nástupci dnešních Rocket Lake-S, které jsou také čerstvě na trhu a dle dosavadních informací by se na něm neměly dlouho ohřát.

Je třeba také říci, že tentokrát se potvrdily informace od AdoredTV už z října 2020, které mluví nejen o počtu jader a také až 64 GB palubní paměti HBM2e s propustností 1 TB/s. Lze tak počítat i s tím, co nově zveřejněná tabulka neobsahuje, čili že Intel použije dlaždice po 14 procesorových jádrech. Ostatně už dle toho, že tu bude HBM2e je jasné, že Sapphire Rapids budou vícečipové procesory.

Dále nám Intel 4th Gen Xeon Scalable nabídnou podporu DDR5 až 4800 MHz a 1 DIMM na kanál, podporu PCIe 5.0 a až 80 linek a také rozšířenou podporu instrukcí: AMX/TMUL (Int8 a BFloat16). To vše se pochopitelně podepíše na spotřebě, čili TDP zde dosáhne nově až 350 W, ale do toho musíme zahrnout právě i paměti HBM2e.

Server VideoCardz nakonec ještě sděluje, že Sapphire Rapids nebudou jen ve verzi SP (serverové procesory), ale také X. Čili se můžeme těšit i na modely pro HEDT, hi-end desktopy a to znamená, že se nám vrací konkurence pro procesory Threadripper od AMD, které ji aktuálně postrádají. Dle zdroje už jsou na světě dokonce i vzorky základních desek pro Sapphire Rapids-X. Intel se nadechuje.

