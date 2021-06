Intel Sapphire Rapids budou v první polovině příštího roku

Intel se v poslední době tvářil tak, že chce na trh co nejdříve vyslat desktopové a serverové procesory, a to snad s jen malým ohledem na to, jak dlouho se na něm ohřejí předchozí generace. Samozřejmě ale nic vyloženě neslíbil a v případě desktopových procesorů stále očekáváme, že urychlený nástup 10nm Alder Lake stále platí, a ty tak dorazí letos a jen cca půl roku po Rocket Lake. Ostatně zde má Intel opravdu co dohánět, neboť na rozdíl od serverových CPU ještě nepřešel na 10nm proces a Rocket Lake ostatně ani není plnohodnotná nová generace zasahující do celého spektra.

Proto ani moc nepřekvapí informace, že serverové Sapphire Rapids na sebe ještě nechají čekat a aktuální Ice Lake si tak užijí na trhu alespoň celý rok coby vedoucí generace Xeonů. Původně ale byly Sapphire Rapids produkty chystané oficiálně na rok 2021, ale poté se Xeony generace Ice Lake zpozdily, takže bylo jasné, co může následovat, i když Intel i poté stále tvrdil, že Sapphire Rapids budou i součástí superpočítače Aurora chystaného právě na tento rok. To už ale také nemusí platit.

Právě Sapphire Rapids by měly teprve ukázat možnosti 10nm procesu a nabídnout celou řadu novinek, a to vedle zvýšeného počtu jader (až 56) také podporu DDR5, PCIe 5.0 i CXL 1.1, nové instrukce pro AI a DL a také zmíněnou podporu pamětí HBM.

Od serveru Anandtech se nyní dozvídáme, že dle aktuálního plánu má výroba Sapphire Rapids odstartovat během prvního kvartálu příštího roku, v druhém kvartálu se rozjede, a tak někdy v této době Intel své nové Xeony oficiálně uvede na trh. To ovšem jako obvykle nebude platit pro všechny. Důležití partneři Intelu už nějakou dobu testují první vzorky těchto procesorů, čili ti pochopitelně začnou dostávat hotové verze hned, jak to bude možné.

Aktuálně jsou k dispozici inženýrské vzorky Alder Lake ES0 a ES1, které jsou nyní testovány s ohledem na všemožné typy zátěže. Jak uvedl CTO Intelu Mike Mayberry už v minulém roce, tato spolupráce mezi Intelem a jeho partnery a zákazníky je naprosto nezbytná, neboť díky ní je testování mnohem širší a rozmanitější, než jaké by dokázal zajistit pouze sám Intel. Zákazníci také mohou v tomto období vývoj do jisté míry ovlivnit i s ohledem na své vlastní cíle, což samozřejmě platí pouze pro ty největší z nich. Ti také už budou procesory Sapphire Rapids v době jejich oficiálního vypuštění na trh dávno využívat, stejně jako tomu bylo i v případě Ice Lake či ještě dříve.

Intel také slíbil, že letos se o Sapphire Rapids dozvíme více a zveřejněny už mají být i benchmarky.



