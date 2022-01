Intel se s Green Revolution Cooling pouští do vývoje systémů ponorného chlazení

Společnost Green Revolution Cooling se tak ve své tiskovce pochlubila spoluprací s Intelem, přičemž ten neoslovil pouze ji, ale už loni v srpnu to byla také společnost Submer . Vypadá to tak, že Intel se hodlá s vervou pustit do vývoje nových systémů ponorného chlazení, které se už dávno v různých podobách využívají a možná že brzy půjde přímo o nutnost vzhledem k tomu, jak zvláště v posledních letech roste reálná spotřeba a výdej tepla procesorů, GPU či různých jiných čipů.

Nejde tu ostatně jen o růst spotřeby, ale také o to, jak se rozvíjí nové technologie pouzdření, díky nimž roste nejen výkon, ale také počet čipů soustředěných na relativně malé ploše. Dříve nebylo možné hned vedle sebe využívat tak výkonné čipy, ale hardware jako Intel Ponte Vecchio to celé změnil, a tak bude zapotřebí i způsob chlazení, který bude schopen efektivně odvádět teplo z malé plochy.

Firmám Intel a Green Revolution Cooling tu ostatně jde právě o systémy ponorného chlazení pro budoucí datová centra a obecně edge. Společnost GRC už nyní běžně nabízí řešení, které je schopno z jednoho racku odvádět až 200 kW odpadního tepla, což zatím bohatě stačí i pro celkem 42 strojů v 1U, které jsou založeny na moderních a výkonných akcelerátorech a CPU.

A proč tu jde vůbec o "Green Revolution"? Jednoduše proto, že systémy ponorného chlazení mohou odpadní teplo velice dobře využívat pro jiné účely včetně výroby elektřiny, pokud nemá jít o prostý ohřev vody či topení. Čili vyloženě o odpadním teplu se tu nedá mluvit a také Mohar Kumar (Senior Fellow, Intel) mluví o možnosti využití systémů chlazení, které budou přívětivější k životnímu prostředí.

Jinak je ale záměr Intelu zřejmý, jde o vývoj celých systémů založených na příslušně chlazených platformách Intel s procesory Xeon Scalable, firemními akcelerátory (Xe-HPC), ASIC, apod. Intel také bude kontrolovat to, že nově využívané kapaliny jsou bezpečné, efektivní a kompatibilní s danou infrastrukturou a pak chce sám využít svůj vliv k tomu, aby potenciální zákazníky mohl přesvědčit o výhodách ponorného chlazení, do čehož spadá i vývoj nového otevřeného průmyslového standardu, ovšem právě to už se týká spíše firmy Submer.

