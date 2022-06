Intel Serpent Canyon: nástupce fantoma s moderním Core i7 a Arc A770M

Phantom Canyon už jsou starší systémy založené ještě na procesorech Tiger Lake a přinejlepším se mohou pochlubit grafikou GeForce RTX 2060. Nyní již ale v rámci Serpent Canyon půjde již o 12. generaci Core se 14jádrovým Core i7-12700H a intelovskou samostatnou mobilní grafikou Arc A770M. Otázka však je, kdy tyto počítače přijdou na trh. Teoreticky by to nemuselo trvat dlouho, ovšem čipy Alchemist se na trh trousí jen velice pozvolna, takže pokud Serpent Canyon dorazí do konce roku, bude to ještě dobré.

Díky informacím z Baidu se dozvídáme i bližší podrobnosti, nicméně to hlavní nám řekne už kombinace Core i7-12700H a Arc A770M. Procesor tak nabídne 6 výkonných a 8 slabších jader s celkem 24 MB L3 cache. Takty se v případě výkonných jader P zastaví na 4,7 GHz a na slabších jádrech E půjde maximálně o 3,5 GHz, a to vše v čipu s 28W TDP.

Grafika Arc A770M využije čip ACM-G10 se 32 Xe jádry i ray tracingovými jednotkami na taktu až 1650 MHz. Bude tu také 16 GB paměti GDDR6 na 256bitovém rozhraní a celkové TBP se má pohybovat mezi 120 a 150 W. Takový hardware pochopitelně nemůže být uzavřen v těle o klasických rozměrech NUC, takže tu máme větší skříň s objemem 2,5 litru. Phantom Canyon byly s objemem 1,3 litru zhruba poloviční.

Zpracování je jinak obvyklé, čili na přední straně máme tlačítka, kontrolky a menší výběr rozhraní: Thunderbolt 4 port, čtečku karet SDXC s UHS-II, USB 3.2 Type-A port a 3,5mm audio konektor. Vzadu je další Thunderbolt plus čtyři další USB 3.2 Type-A, Intel 2.5GbE Ethernet, 3,5mm audio, jeden HDMI 2.1 port, dvakrát DisplayPort 2.0 a také napájecí konektor pro externí zdroj. Ze zprávy se to sice nedozvíme, ale uvnitř by snad měl být i modul s rozhraním Wi-Fi a Bluetooth, takže výbava vypadá velice slušně.