Intel si chystá i Pentia a Celerony generace Alder Lake-S, jaké budou?

Dle leakera momomo_us se už chystají nové slabší procesory značek Pentium a Celeron s cenami i hluboko pod 100 dolarů a je jasné, že v tomto případě bude mít Intel na trhu v podstatě monopol. Mluvíme tu totiž o desktopových 10nm procesorech Alder Lake-S s oficiální cenou od 42 USD, což je částka, za kterou AMD "nehrabe".

AMD už dávno Intelu přenechalo desktopový low-end a samo nabízí své moderní procesory či APU až od 259 USD a levnější jsou buď OEM modely, anebo zastaralé procesory jako AMD Ryzen 3 1200. Ovšem AMD se chová logicky jako výrobce, který má omezené kapacity, a nebude se tak sám obírat o zisk a nabízet své čipy v levnějších produktech, když je může udat stejně tak dobře v dražších.

V případě Intelu to ale má být jiné a vypadá to, že ten své 6jádrové čipy Alder Lake-S bude montovat i do levných CPU se 2 aktivními jádry a v některých vypne i Hyperthreading. Dosud totiž víme jen o dvou verzích Alder Lake-S, a to jednak o velkém čipu s 8C+8c, který je využit ve všech aktuálně nabízených Core 12. generace a později přijde menší čip s 6C+0c, čili s pouze šesti velkými jádry. A pokud si Intel nepřichystá ještě další výrazně menší čip třeba se 4 nebo jen 2 velkými jádry, vystačí si zřejmě s těmito dvěma verzemi.

Jak také bylo uvedeno v perexu, mohli bychom se obávat, že nová Pentia a Celerony využijí malá jádra Gracemont, ale to by právě Intel musel přichystat jiné verze Alder Lake-S a samozřejmě by si tím vysloužil oprávněnou kritiku. Půjde ale o velká jádra Golden Cove, a to už jen proto, že nová Pentia využijí Hyperthreading, který Gracemont nenabízí.







Procesor Jádra/vlákna Základní takt GHz L3 cache (MB) TDP (W) PN Cena Pentium Gold G7400* 2 / 4 3,7 6 ? BX80715G7400 $98 Pentium Gold G6400 2 / 4 4,0 4 58 BX80701G6400 $64 Celeron G6900* 2 / 2 3,4 4 ? BX80715G6900 $72 Celeron G5900 2 / 2 3,4 2 58 BX80701G5900 $42 * zatím oficiálně nepotvrzené specifikace

Samozřejmě by také mohlo jít o další refresh 14nm procesorů, ale tomu zase neodpovídá kapacita L3 cache a také pracovní takty, které by v takovém případě pochopitelně nebyly nižší než u odpovídajícího modelu předchozí generace. Vodítko najdeme také v Part Number, kde řetězec začíná BX80715, což opět odpovídá procesorům Alder Lake-S, zatímco BX80701 využívají Comet Lake-S (a BX80708 zase Rocket Lake-S). A kdy by tyto procesory mohly přijít na trh? Nejspíše na začátku příštího roku a zcela jistě až v doprovodu nových levnějších desek a čipových sad. Zdroj: THW

