Intel slaví 50 let od zrodu mikroprocesoru 4004

Intel 4004 měl ukázat, že je možné tvořit komplexní integrované obvody a umístit je na čip o velikosti nehtu. Samotný čip 4004 vytvořila trojice inženýrů Federico Faggin, Tedd Hoff a Stan Mazor, přičemž dle Faggina bylo už v 70. letech jasné, že mikroprocesory změní svět počítačů a jejich designu, ale jeho samotného překvapilo, jak rychle se začaly vyvíjet a jak rychle začaly měnit svět.

Čip 4004 byl původně určen pro velké kalkulačky, určené spíše pro podniky. Jde tu konkrétně o Busicom 141-PF od Nippon Calculating Machine Corp. Ta totiž už v roce 1969 oslovila Intel s žádostí o navržení sady integrovaných obvodů pro nový podnikový model kalkulačky. Původně mělo jít o celkem 12 čipů, ale Faggin se svým týmem je nakonec redukoval na čtyři, mezi které patřil především Intel 4004, jehož výkon se vyrovnal prvnímu elektronickému počítači z roku 1946, čili známému sálovému ENIAC.

Zbylé tři čipy mimochodem byly 4001 ROM, 4002 RAM a 4003 Shift Register, které pak se 4004 dohromady tvořily sadu Intel MCS-4. Na základě ní pak bylo možné tvořit různé malé počítače s odlišnými kapacitami paměti a I/O schopnostmi.

My přitom můžeme i na následující nepříliš detailní fotografii vidět jednotlivé obvody a datové cesty, ostatně v čipu 4004 se nacházelo pouze na 2300 tranzistorů pracujících na frekvenci 750 kHz.

Intel 4004 - v pravém horním rohu můžeme vidět iniciály Federica Faggina

Intel si také připravil malé srovnání s jeho dnešními procesory a může být ostatně rád, že zrovna na letošní listopad už připadají první desktopové 10nm procesory, jinak by toto srovnání vyšlo poněkud hořce (anebo by se použilo něco jiného než desktopová CPU).





Federico Faggin tak pomohl nasměrovat Intel a celý polovodičový průmysl na cestu vedoucí k dnešnímu modernímu hardwaru, kde už mluvíme o miliardách a desítkách miliard tranzistorů, gigahertzích a výrobních technologiích, které už se pomalu dotýkají samotných fyzikálních hranic pokroku.

Sám Faggin ale v Intelu moc dlouho nevydržel, ostatně přišel do něj z Fairchildu v roce 1970 a už v roce 1974 s Ralphem Ungermannem založil vlastní firmu Zilog, kterou vedl do konce roku 1980. Má tak na svědomí i známý procesor Zilog Z80, který navrhl společně Masatoshim Shimou a ten se dostal do celé řady počítačů a elektronických zařízení, z nichž můžeme jmenovat především Sinclair ZX Spectrum nebo grafické kalkulačky TI-8x od Texas Instruments. Čip Z80 přitom na rozdíl od Intelu 4004 přežívá dodnes, a to v podobě binárně kompatibilního eZ80, ostatně společnost Zilog stále existuje a Faggin je v čele jejího představenstva.



