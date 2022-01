Intel slibuje cestu ven z krize na trhu s grafickými kartami

Dave James z PC Gameru ve svém otevřeném dopisu označuje Intel za jedinou firmu, která může v nejbližší době ukončit krizi na trhu s grafickými kartami. Tato krize už dávno začala měnit trh s grafikami tak, že návrat k předchozímu stavu je už přinejmenším diskutabilní, neboť se jednoduše zjistilo, že zákazníci jsou ochotni platit více.

Na tento stav už hřeší i samotné firmy AMD a NVIDIA. Stačí se podívat na to, co nabízí nejnovější Radeon RX 6500 XT , který využívá značně osekané GPU, jež nepředstavuje žádný skutečný pokrok a rovněž NVIDIA v případě své RTX 3050 zvolnila tempo a začala připravovat minimálně vylepšené staré verze karet , které se ovšem prodávají s výrazným příplatkem. O (poteniálně) jedné takové dnes budeme ještě mluvit.

Intel na tento dopis reagoval už v sobotu, kdy se ozval Raja Koduri s tím, že je v plánu každý rok vypouštět na trh miliony karet s GPU Arc. V neděli už na Koduriho tweet reagoval Patrick Gelsinger , který rovněž slíbil podporu se slovy "pracujeme na tom".

Znamená to snad, že Intel brzy začne chrlit na trh miliony grafických karet Arc Alchemist? To bychom si mohli přát, ale zatím to tak nevypadá. Jednak je třeba říci, že PC Gameru a zákazníkům jde především o desktopové karty, jichž se nedostává, neboť koupit si notebook se slušným GPU za neméně slušnou cenu dnes není problém. Od Intelu se ale očekává, že se zaměří nejdříve především na notebooky a desktopové karty budou na druhé koleji, takže zájemci o novou kartu budou jistě velice rádi, pokud se toto očekávání nevyplní.

Dále je třeba říci, že prezentace Xe Arc na letošním CES byla mírně řečeno rozpačitá a my se z ní přes všechna očekávání nedozvěděli téměř nic, ačkoliv první modely těchto karet mají přijít na trh do konce března, což je oficiální stanovisko.

Nakonec je tu ta největší otázka, a sice jak velké výrobní kapacity může Intel pro Xe Arc využít. Dobře víme, že jde o 6nm proces TSMC N6, který využívá také AMD pro své zbrusu nové produkty. Jistou naději nám dává jednak to, že Intel se zcela očividně pro firmu TSMC stal jedním z nejvýznamnějších zákazníků a dále můžeme sledovat, že AMD nepředstavilo zrovna moc nových 6nm produktů, přičemž tento výrobní proces se měl dle samotného TSMC už na konci minulého roku svými kapacitami téměř vyrovnat původní a stále široce využívané 7nm technologii.

Samozřejmě tu není pouze Intel a AMD, kdo využije 6nm linky firmy TSMC, ale je skutečně možné, že Intel má dispozici velice slušné 6nm kapacity a že Gelsinger a Koduri nemluví jen tak do větru.



