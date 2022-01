GeForce RTX 3050 v testech, nabídne pokrok?

GeForce RTX 3050 je po všech stránkách Ampere, i když cenou navazuje spíše už na ošizený Turing, čili karty GTX 1600. Nemáme tu žádnou přímou předchůdkyni z karet RTX 2000, které začínaly až na 350 USD a teprve později byly zlevněny alespoň na 300 USD za RTX 2060.

Nová RTX 3050 se svou cenou řadí mezi modely GTX 1660 Super a GTX 1660 Ti, takže je zřejmé, že oproti nim nám nabídne už jednu výhodu, a to podporu technologií RTX. A i když někoho ray tracing zrovna nezajímá, máme tu ještě podporu DLSS, a tedy možnost výrazně si zvýšit snímkovací frekvenci u celé řady her.





Podívat se můžeme třeba na recenzi karty EVGA RTX 3050 XC Black na TechPowerUp, jejíž specifikace odpovídají referenčnímu nastavení, čili jde o kartu s taktem GPU 1552 až 1777 MHz a s fyzickým taktem 1750 MHz pamětí GDDR6 (14 GT/s).

Vidíme tak, že dle souhrnných výsledků je RTX 3050 rychlejší než GTX 1660 Super a GTX 1660 Ti, ovšem v použitelných rozlišeních jen o 5 procent. Ani NVIDIA tak dnes nenabídne žádný výrazný nárůst poměru výkonu a ceny, respektive ne takový, jaký ukázaly původní RTX 3000. Stačí se podívat třeba na rozdíl mezi RTX 3070 a RTX 2070 (stejná cena), který je velice výrazný, jen kdyby to nekazila realita dnešního trhu. Obvykle přitom také očekáváme, že se nová karta firmy NVIDIA svým výkonem alespoň vyrovná o stupeň lepší kartě z minulé generace, ale RTX 3050 ve skutečnosti výkonu karty RTX 2060 nedosahuje.

Stejně jako AMD u svého RX 6500 XT tu NVIDIA rovněž osekala šířku sběrnice PCIe, a to na osm linek, zatímco výrazně slabší Radeon jich má jen čtyři. Co se ale stane, když na RTX 3050 využijeme sběrnici verze 3.0 namísto rychlejší 4.0? Na rozdíl od zmíněného Radeonu nic moc a jde jen o 2% pokles výkonu ve Full HD, zatímco ve vyšších rozlišeních jde jen cca o procento.

Výkon RTX 3050 s ray tracingem je už přitom lepší a zde se tato karta může přinejmenším soupeřit s modelem RTX 2060, což lze přičíst především vylepšené mikroarchitektuře. Například ale v DOOM Eternal je výkon s RT mnohem vyšší, a to zřejmě díky 2 GB paměti navíc. Jsou tu ale i hry jako Far Cry 6 nebo F1 2021, kde je RTX 3050 s RT stále slabší než RTX 2060. Díky DLSS ale bude ve Full HD s RT dobře hratelný i velice náročný Control (55 FPS).

Graf se spotřebou karet nám ukazuje, že RTX 3050 není energeticky efektivnější karta v porovnánís Turingovskými modely GTX a poměr výkonu a spotřeby bude velice podobný. Ani NVIDIA se tak zrovna nepřetrhla, aby nám nabídla na trhu velice zajímavý low-end. Dnes je ale stejně nejdůležitější to, zda si danou kartu vůbec můžeme koupit za ještě relativně slušné peníze a nějaké lepší vlastnosti oproti předchozí generaci jdou stranou. Výrobci to pochopitelně moc dobře vědí a mohou na to hřešit.



