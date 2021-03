Intel Tiger Lake-H: plné specifikace jsou na světě

Intel Tiger Lake-H budou určeny především do nových výkonných notebooků, ale najdeme je pochopitelně i v desktopových počítačích NUC a možná i jinde. Leakeři @9550pro @OneRaichu nyní zveřejnili následující tabulku, z níž se dozvídáme i podrobnosti o taktech nových procesorů. Těch bude pouze pět, ovšem také jde o doplnění již prodávaných čtyřjádrových Tiger Lake a ne o celou novou generaci.

- klikněte pro zvětšení -

Core i9-11980HK a Core i9-11900H nabídnou osm jader, která budou popohánět na vyšší takty pomocí Turbo Boost Max 3.0, což znamená konkrétně 5 a 4,9 GHz v případě zátěže jednoho či dvou jader. Turbo všech jader pak bude ve výši 4,5 a 4,4 GHz, což nevypadá vůbec špatně, ale je otázka, jak se to odrazí na spotřebě, když při konfigurovatelném TDP (cTDP) 65 W má Core i9-11980HK pracovat se základní frekvencí 3,3 GHz a jinak by to mělo být 2,6 GHz se základní 45W TDP.

Dále tu máme ještě jeden 8jádrový model, a to Core i7-11800H, čili nejen v případě procesorů Rocket Lake platí, že Core i9 i Core i7 disponují shodně osmi fyzickými jádry. To zda platí rovněž pro kapacitu L3 cache 24 MB, čili rozdíly jsou opět v taktech. Není tu tak Turbo Boost Max 3.0, přičemž turbo končí na 4,6 GHz při zátěži jednoho či dvou jader a při zatížení všech dosáhne 4,2 GHz. A jako obvykle zde bude výsledný takt a čas, po který jej procesor dokáže udržet, záviset i na konkrétním notebooku, stejně jako tomu je v případě desktopových procesorů, ovšem ve vztahu k základní desce a kvalitě chlazení.





Poslední dva procesory, Core i5-11400H a 11260H, mají šest jader a kupodivu poloviční 12MB L3 cache vedle pomalejších pamětí DDR4-2933. Není ale překvapivé, že budou oba pracovat na nižších taktech než výše jmenované. Rozdíl mezi těmito modely je přitom jen minimální, a to ve všech případech pouze 100 MHz.

Integrovaná grafika Intel UHD Graphics zde nebyla blíže představena, tedy až na takty 350 až 1400 - 1450 MHz. Půjde ale pochopitelně o Iris Xe, a to alespoň s 96 EU.



Intel už potvrdil, že tyto nové procesory přijdou v hotových produktech na trh během druhého kvartálu, takže lze spekulovat o představení nových počítačů s Tiger Lake-H na přelomu května a června v době Computexu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: